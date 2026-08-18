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FIA posvětila Macarenu: Red Bull však musí provést úpravy

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Red Bull se krátce před víkendem v Nizozemsku dozvěděl dobrou a dlouho očekávanou zprávu. Mezinárodní automobilová federace ukončila vyšetřování jeho konceptu rotujícího zadního křídla.
FIA posvětila Macarenu: Red Bull však musí provést úpravy

FIA posvětila Macarenu: Red Bull však musí provést úpravy

Zdroj: SvětFormule.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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