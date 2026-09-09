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Máte doma kapsičky z Lupilu? Jedna šarže obsahuje karcinogenní toxin

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Ministerstvo zdravotnictví varuje před konzumací ovocného pyré Lupilu, které se prodávalo v prodejnách Lidl. V jedné šarži určené dětem od šesti měsíců laboratorní testy odhalily nebezpečnou látku aflatoxin B1. Výrobek lze vrátit i načatý a bez účtenky.
Máte doma kapsičky z Lupilu? Jedna šarže obsahuje karcinogenní toxin

Máte doma kapsičky z Lupilu? Jedna šarže obsahuje karcinogenní toxin

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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