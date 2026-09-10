Jak mohlo zmizet 46 milionů? Audit odhalil slabé místo kontrol

Červencový podvod připravil Správu nemovitostí Hradec Králové o 46 milionů korun. Podvodníci se vydávali za policisty a pracovníky České národní banky a přesvědčili zaměstnankyni organizace, aby peníze převedla na cizí účty.
Po incidentu město nařídilo interní kontrolu. Ta měla zjistit, zda byly finanční mechanismy nastavené správně a jak vůbec mohlo k převodu tak vysoké částky dojít.
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Audit potvrdil, že každou běžnou platbu měli kontrolovat nejméně dva lidé. V praxi se podle města tento postup standardně dodržoval.
Statutární zástupkyně organizace však měla k bankovnímu účtu dispoziční oprávnění, které jí umožňovalo posílat peníze přímo. Sporné transakce proto neprošly běžným schvalováním ani kontrolou druhou osobou.
Podle města neselhal systém
Podle magistrátu nešlo o selhání nastaveného kontrolního systému, ale o jeho obejití člověkem s nejvyšším oprávněním nakládat s penězi organizace.
Audit však současně připustil, že právě možnost odeslat přímou bankovní platbu bez dalšího schválení představovala slabé místo. Město už proto přijalo opatření, která mají podobnému postupu zabránit.
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Finanční operace má nově chránit víceúrovňové a vícefaktorové schvalování. Radnice zároveň prověřuje nastavení plateb také v dalších městských organizacích.
Správa nemovitostí podala kvůli případu trestní oznámení. Její běžný provoz podle města pokračuje a ztráta bezprostředně neohrožuje finanční stabilitu organizace.
Nové vedení má nastoupit v lednu
Několik dní po odhalení podvodu rezignovala ředitelka Správy nemovitostí Jaroslava Bernhardová. Organizaci od té doby dočasně vede ředitel hradeckých technických služeb Tomáš Pospíšil.
Radní nyní schválili podmínky výběrového řízení na nového ředitele nebo ředitelku. Zájemci se mohou hlásit do pátku 23. října. Nové vedení by mělo nastoupit na začátku roku 2027.
Správa nemovitostí Hradec Králové je městská příspěvková organizace, která se stará o rozsáhlý majetek města i řadu služeb pro veřejnost. Zajišťuje například:
- Městské lázně Hradec Králové
- Koupaliště Flošna
- správu sportovišť a tělocvičen
- provoz a údržbu městských budov
- správu škol, školek a dalších veřejných objektů
- nebytové prostory a další městské nemovitosti
- údržbu a technickou správu svěřeného majetku města
- Organizace hospodaří s desítkami až stovkami objektů a zajišťuje jejich provoz, opravy i investice.