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Když se potká Svěcený s Kotěrou. Do Hradce se vrací festival Architóny

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Housle Jaroslava Svěceného, Vivaldi mezi zdmi Kotěrovy budovy i hudba tří staletí. Hradec Králové od zítřka na čtyři dny ovládnou Architóny, festival, který dává dohromady muziku, výraznou architekturu a místa, kam se vyplatí vyrazit i bez koncertu.
Když se potká Svěcený s Kotěrou. Do Hradce se vrací festival Architóny

Když se potká Svěcený s Kotěrou. Do Hradce se vrací festival Architóny

Zdroj: Facebook Jaroslava Svěceného
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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