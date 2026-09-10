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Skiareál Špindlerův Mlýn spustí propojení areálů v prosinci, zatím jednosměrně

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Skiareál Špindlerův Mlýn uvede projekt propojení areálů Medvědín a Svatý Petr do provozu 12. prosince se zahájením zimní sezony. Lyžařské propojení bude zatím jednosměrné, a to z Medvědína do Svatého Petra bez nutnosti využít automobil nebo skibus.
Skiareál Špindlerův Mlýn spustí propojení areálů v prosinci, zatím jednosměrně

Skiareál Špindlerův Mlýn spustí propojení areálů v prosinci, zatím jednosměrně

Zdroj: Skiaréal Špindlerův Mlýn
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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