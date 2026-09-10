Skiareál Špindlerův Mlýn spustí propojení areálů v prosinci, zatím jednosměrně

"Projekt je pro Špindlerův Mlýn zásadní změnou. Vytváříme propojený lyžařský areál, ve kterém se budou lidé moci pohybovat rychleji a pohodlněji," řekl ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš.
Projekt propojení areálů za 1,2 miliardy korun podle něj vstupuje do rozhodující fáze. Vznikají nová lanovka, mosty, sjezdovky i navazující infrastruktura a jednotlivé části projektu se propojují v jeden celek. Téměř polovina celého rozpočtu podle skiareálu padne letos.
Centrálním uzlem areálu je prostor bývalého parkoviště P1 u Labské přehrady, kde vzniká propojovací terminál, odkud bude možné pokračovat novou lanovkou na Hromovku nebo v příštím roce kabinovou lanovkou na Medvědín.
Z Medvědína povede nová sjezdovka Lesní k terminálu P1. Odtud budou moci lyžaři pokračovat lanovkou Přehradní směrem na Hromovku a do Sv. Petra. Součástí propojení jsou dvě nové mostní konstrukce, které umožní bezpečný pohyb lyžařů přes řeku Labe a silnici II/295 vedoucí z Vrchlabí. Most přes silnici stavbaři osadili v srpnu, most přes Labe loni.
Centrálním prvkem první etapy je nová šestimístná lanovka Přehradní, která na trase dlouhé 1400 metrů nabídne přepravní kapacitu až 2000 osob za hodinu. Součástí technologické části projektu je také zasněžování, včetně technologie pro čerpání vody z Labské přehrady.
Projekt bude pokračovat i v roce 2027, kdy z terminálu P1 povede desetimístná kabinová lanovka směrem na Medvědín. Ta na zimní sezonu 2027/2028 dokončí obousměrné propojení obou částí areálu. Areál dosud nabízel 27 kilometrů upravovaných sjezdových tratí, po dokončení projektu bude mít téměř 40 km sjezdovek bez nutnosti přejíždět mezi jednotlivými částmi skibusy.
Konečná podoba parkování u terminálu ještě není hotova. Do zimy vznikne zpevněná parkovací plocha asi pro 120 vozidel. "Společně s městem řešíme, jak by mohla parkovací infrastruktura fungovat. Řešíme možnosti dalších ploch v bezprostřední blízkosti lanovky,“ řekl Hroneš. Podle něj by plánovaná kapacita měla stačit.
Plocha bývalého odstavného parkoviště P1 disponovala téměř 250 místy, ale nebylo plně využívané. Investor dříve kvůli revizi předpokládaných výdajů v přípravné fázi projektu odstoupil od vybudování parkovacího domu pro 238 parkovacích míst.
Nová vizuální identita střediska podle skiareálu a radnice předznamenává jeho další směřování. Východiskem pro ni bylo společné přesvědčení, že nejsilnější značkou celého území je samotný Špindlerův Mlýn. "Náš stavební projekt je začátkem nové etapy Špindlerova Mlýna, a proto dnes vzniká i společná vizuální identita skiareálu, města a dalších subjektů. Chceme, aby Špindlerův Mlýn vystupoval navenek jednotně," uvedl Hroneš.
Cílem je sjednotit dosud roztříštěnou komunikaci a vytvořit společný vizuální systém využitelný i pro další místní subjekty. "Nová identita vytváří základ pro širší zapojení dalších subjektů ve Špindlerově Mlýně. Ty ji budou moci používat ve své komunikaci. Společný vizuální jazyk umožní každému zachovat vlastní charakter a zároveň posilovat značku místa, jehož je součástí," dodal starosta Martin Jandura.
Skiareál provozuje společnost Melida. Jejími akcionáři jsou pražská společnost SMMR, slovenská Tatry Mountain Resorts a společnosti Skidor a NVT Development.