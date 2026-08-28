Machačev s koncem nespěchá. Chce ještě nejméně tři těžké zápasyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Machačev s koncem nespěchá. Chce ještě nejméně tři těžké zápasy
Josh Hokit znovu míří na Alexe Pereiru a chce z dlouhodobé slovní přestřelky udělat zápas. Neporažený...
Patrik Kincl bere duel s Dominikem Humburgerem jako poslední krok před další titulovou šancí. Před říjnovým...
Moses Itauma se v sobotu utká s Filipem Hrgovićem o uvolněný titul IBF v těžké váze. Simon Jordan čeká...
Bookmakeři drží Josefa Hálu před zápasem s Radovanem Úškrtem v roli výrazného favorita. Ondřej Novotný ale...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →