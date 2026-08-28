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Machačev s koncem nespěchá. Chce ještě nejméně tři těžké zápasy

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Islam Machačev po rekordní 17. výhře v řadě v UFC neplánuje odchod. Ve velterové váze vidí nejméně tři další těžké soupeře, kteří mohou jeho vládu pořádně prověřit.
Machačev s koncem nespěchá. Chce ještě nejméně tři těžké zápasy

Machačev s koncem nespěchá. Chce ještě nejméně tři těžké zápasy

Zdroj: UFC
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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