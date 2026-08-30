Pomalu pečená vepřová plec, která se rozpadá pod vidličkou: Šťavnaté pečené maso s křupavou kůrkou a parádní omáčkou

K
pomalému pečení masa jsem se dostala vlastně docela pozdě. Dlouho jsem měla za to, že patří hlavně do vepřová plec guláše a tím to končí. Pak mi jednou známá po návratu z Anglie vyprávěla o slow roastu, zkusila jsem to a od té doby se z toho stal náš nedělní zvyk. Maso bylo v troubě osm hodin, byt voněl už odpoledne a u stolu bylo ticho, které nastane jen tehdy, když je jídlo opravdu povedené.
Celý recept stojí na jedné věci:
nízké teplotě a času. Začínám na sedmdesáti stupních a plec peču klidně osm hodin spolu s červenou a bílou cibulí. Ta se mezitím pomalu rozpadá a dělá základ výpeku. Pak přidám strouhanou mrkev, , žampiony česnek, kmín, tymián a řecké bylinky a nechám maso ještě hodinu při sto padesáti stupních. Nakonec přijde gril na pár minut naplno, aby kůrka chytla barvu. Výsledek je pokaždé velmi dobrý, bez výjimky.
Můj tip: Maso vytáhněte z trouby aspoň dvacet minut před podáváním, přikryjte ho alobalem a nechte chvíli odpočívat. Šťáva se vrátí zpátky do vláken a maso bude křehčí i šťavnatější, než když ho hned rozříznete. Tenhle krok lidé často přeskočí a pak se diví, proč všechen výpek skončí na prkénku. Recept na pomalu pečenou vepřovou plec s bylinkovým výpekem
Z jednoho kusu plece pohodlně nasytíte
šest až osm lidí. Celková délka přípravy: přibližně 10 hodin, ideálně začít ráno Ingredience k přípravě Suroviny na maso a základ 1,8 až 2 kg vepřové plece s kůží 2 lžičky drceného kmínu 1 lžička soli, plus podle chuti 1 lžička čerstvě mletého černého pepře 2 lžíce olivového oleje 4 stroužky česneku, prolisované 1 lžička tymiánu 1 lžička řeckých bylinek (oregano, bazalka, majoránka) Co potřebujeme na základ v pekáči 2 červené cibule, nahrubo nakrájené 2 bílé cibule, nahrubo nakrájené 2 střední mrkve, nahrubo nastrouhané 200 g žampionů, nakrájených na čtvrtiny 100 ml vody nebo světlého vývaru na podlití Postup přípravy pomalu pečené vepřové plece s bylinkami a zeleninou
1. Troubu předehřejte na
70 stupňů, horkovzduch. Kůži na pleci nařízněte ostrým nožem do mřížky nebo cik-cak vzoru, aby se koření dostalo dovnitř a kůrka se později pod grilem propekla rovnoměrně.
2. V misce promíchejte
kmín, sůl, pepř, česnek, tymián, řecké bylinky a olivový olej. Vzniklou pastu pak pečlivě vetřete do celého povrchu masa, i do zářezů v kůži. Tady se nevyplatí šetřit.
3. Do pekáče rozložte
červenou a bílou cibuli. Maso položte kůží nahoru přímo na cibuli. Ta poslouží jako podložka a zároveň se bude pomalu karamelizovat, takže vytvoří základ výpeku. Foto: Cooky.cz, Pečená vepřová plec, která se rozpadá pod vidličkou: Šťavnaté pečené maso s křupavou kůrkou a omáčkou, co se vaří sama
4. Pekáč dejte do trouby a pečte při
70 stupních po dobu 8 hodin. Maso nepřikrývejte a hlavně ho zbytečně neotvírejte každou chvíli. Nízká teplota si mezitím udělá svou práci.
5. Po osmi hodinách přidejte do pekáče
strouhanou mrkev, žampiony a případně trochu vývaru, pokud je výpek moc hustý. Teplotu zvyšte na 150 stupňů a pečte ještě 60 minut. Zelenina se prohřeje, žampiony pustí šťávu a vše se propojí. Následuje poslední krok
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6. Přepněte troubu na
gril naplno a maso nechte pod grilem 5 až 10 minut, dokud kůrka nezezlátne a nezačne lehce praskat. Je potřeba to hlídat, rozdíl mezi hotovou kůrkou a spáleninou bývá pár minut.
7. Maso vyndejte, volně přikryjte alobalem a nechte
20 minut odpočívat. Mezitím přesuňte pekáč na plotnu, přidejte lžíci mouky, rozmíchejte ji ve výpeku a za stálého míchání přilévejte trochu vývaru nebo vody. Vařte 8 až 10 minut, až vznikne hustá omáčka. Pak ji propasírujte přes sítko.
8. Maso natrhejte vidličkou na větší kusy, přelijte omáčkou a podávejte. Hodí se knedlík, šťouchané brambory nebo prostě jen dobrý chléb na vytření pekáče.
Tipy redakce: Kůže na začátku: Pokud koupíte plec bez kůže, recept bude fungovat taky, jen přijde o křupavou vrstvu nahoře. V tom případě vynechejte závěrečné grilování a maso po celou dobu pečení zakryjte alobalem. Podlévání: Při 70 stupních maso pustí vlastní šťávu a podlévání není nutné. Když ale bude pekáč po šesti hodinách vypadat příliš suše, přilijte maximálně 100 ml vývaru. Víc ne, jinak se výpek zředí a omáčka ztratí sílu. Bylinky: Řecké bylinky můžete nahradit provensálskou směsí nebo jen rozmarýnem. Chuť bude jiná, ale pořád dobrá. Když použijete čerstvý tymián místo sušeného, přidá výraznější aroma; dejte ho tam až v poslední hodině pečení.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Helthline