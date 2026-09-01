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Vinobraní na Pražském hradě: Burčák, cimbál a pohoda

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Tradiční podzimní událost v Královské zahradě nabízí jedinečnou degustaci tuzemských vín. Návštěvníky čeká pestrý program na vinobraní.
Na Pražském hradě se o víkendu chystá vinobraní

Na Pražském hradě se o víkendu chystá vinobraní

Zdroj: FOTO:Diego Delso, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

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