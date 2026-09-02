Takhle se okrádají dovolenkáři! V oblíbené destinaci Čechů nám naúčtovali nesmyslný poplatek

Když si zaplatíte čtyřhvězdičkový hotel, tak nějak automaticky počítáte s tím, že budete mít taky kde zaparkovat. V Chorvatsku jsme zjistili, že ani tohle nemusí být samozřejmost.
Čtyři hvězdičky, výhled na moře a slušná cena
Letos jsme se rozhodli strávit pár dnů v Chorvatsku. Z Moravy jsme vyrazili autem a po zhruba 10hodinové cestě jsme uviděli první záblesky ocelového moře. Týden jsme trávili na různých místech a procestovali jih země křížem krážem.
Poslední noc našeho putování jsme se rozhodli strávit trochu pohodlněji. Vybrali jsme si čtyřhvězdičkový hotel nedaleko vyhlášené brelské pláže Punta Rata, která se v minulosti dostala mezi deset nejkrásnějších pláží světa.
Za dvoulůžkový pokoj s výhledem na moře a snídaní jsme zaplatili 2 625 Kč. Hotel byl sice starší, ale nedávno zrekonstruovaný. Dostali jsme pokoj v nejvyšším patře, který byl sice menší a skromněji zařízený, všude ale bylo čisto a matrace byly jedny z nejlepších, na kterých jsme kdy spali. Výhled na moře z balkónu byl okouzlující a cena pro dvě osoby se nám zdála přijatelná.
Chcete u hotelu zaparkovat? Připlaťte si!
Nepříjemné překvapení nás čekalo, když jsme se chtěli v hotelu oficiálně přihlásit. Během check-inu nám pán na recepci sdělil, že parkování není součástí ceny ubytování. Za jedno auto a jediný den si hotel účtoval dalších 10 eur, tedy přibližně 240 Kč. U jedné noci jde o částku, nad kterou člověk mávne rukou. Při delším pobytu už ale podobný příplatek v rozpočtu poznáte.
Pokud byste například v hotelu strávili týden a přijeli autem, jen za jeho odstavení zaplatíte dalších 70 eur, tedy zhruba 1 700 Kč. Čtyřhvězdičkový hotel se tak rázem prodraží o částku, za kterou si během dovolené můžete dopřát třeba rodinnou večeři v restauraci na pláži nebo celodenní výlet.
Samotné placené parkování by se ještě dalo pochopit. V oblíbených dovolenkových letoviscích je (zvláště během hlavní sezóny) místa málo a pozemky mají svou cenu. Jenže ani zaplacení poplatku vám často nezaručí, že po návratu z výletu skutečně budete mít kam auto postavit.
Zaplatíte, ale místo jisté nemáte
Když jsme se odpoledne vraceli z výletu po národním parku Biokowo, na hotelovém parkovišti zbývala poslední dvě volná místa. Jedno z nich jsme obsadili my. Co by následovalo, kdybychom přijeli o něco později, jsme naštěstí zjišťovat nemuseli.
Od ostatních cestovatelů jsme nicméně zjistili, že poplatky za parkování u hotelu jsou u oblíbených destinací běžné. To na jednu stranu chápeme. Pokud ale dáte několik stokorun, nebo v případě delšího pobytu dokonce tisícikorun za místo, na kterém kvůli vysoké obsazenosti prostě nezaparkujete, to už nám přijde stěží obhajitelné.
Pokud hotel od hosta vybírá skoro 250 korun denně za parkování, očekávali bychom, že mu za tuto částku také skutečně zajistí parkovací místo v docházkové vzdálenosti. Platit totiž nemalé peníze pouze za možnost zaparkovat, pokud zrovna nějaké místo zbude, je něco úplně jiného.
Jestliže tedy cestujete na dovolenou autem, před rezervací si ověřte nejen to, zda hotel parkování nabízí, ale také kolik stojí a zda máte místo skutečně garantované. Jinak vás může po příjezdu čekat nepříjemné překvapení, které pocítí zejména vaše peněženka.
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