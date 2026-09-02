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Takhle se okrádají dovolenkáři! V oblíbené destinaci Čechů nám naúčtovali nesmyslný poplatek

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Když si zaplatíte čtyřhvězdičkový hotel, tak nějak automaticky počítáte s tím, že budete mít taky kde zaparkovat. V Chorvatsku jsme zjistili, že ani tohle nemusí být samozřejmost.
Auta zaparkovaná pod stromy

Auta zaparkovaná pod stromy

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cestovinky.cz

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