Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Leoš Mareš naznačil, že druhou hvězdou Ranní show bude Kozub

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Moderátor Leoš Mareš dnes naznačil, kdo bude onou slibovanou hvězdou, která jej doplní v Ranní show, jednom z nejposlouchanějších pořadů v tuzemsku. Má to být Štěpán Kozub.
Leoš Mareš naznačil, že druhou hvězdou Ranní show bude Kozub

Leoš Mareš naznačil, že druhou hvězdou Ranní show bude Kozub

Zdroj: ČRzprávy
Reklama
Další články z ČR Zprávy
Drsná dohra 1. dílu Ano, šéfe! Podvod na diváky a hádka kuchaře Erika s provozní
Drsná dohra 1. dílu Ano, šéfe! Podvod na diváky a hádka kuchaře Erika s provozní
Václav Neckář v slzách! Zemřel mu jediný syn Václav
Václav Neckář v slzách! Zemřel mu jediný syn Václav

Velká rána pro 82letého zpěváka Václava Neckáře. Zemřel jeho o 30 let mladší syn Václav. Měli spolu krásný...

Obří rty jako Angelina Jolie. Na cukráře Maršálka zaútočila vosa
Obří rty jako Angelina Jolie. Na cukráře Maršálka zaútočila vosa

Hvězdný porotce pořadu Peče celá země Josef Maršálek se potýká s nepříjemným problémem. Extrémně mu opuchly...

Řepka, který se měl líbat s cizí ženou, promluvil: Manželka o všem věděla
Řepka, který se měl líbat s cizí ženou, promluvil: Manželka o všem věděla

Tomáš Řepka, kterého čtenář deníku Blesk údajně přistihl v pražských Kolodějích při vášnivé líbačce s...

Fanklub Václava Neckáře chce, aby se Kozub omluvil za zesměšnění
Fanklub Václava Neckáře chce, aby se Kozub omluvil za zesměšnění

Vystoupení komika Štěpána Kozuba, ve kterém parodoval zpěváka Václava Neckáře, rozhořčilo Neckářův fanklub....

Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR Zprávy

ČRzprávy.cz jsou nezávislý lifestylový magazín s důrazem na dění ve společnosti. Přináší novinky ze života celebrit, zajímavosti z kultury a novinky z televize. Najdete u nás ale také nejdůležitější informace z dopravy, dopravních nehod a informace od hasičů a Policie ČR.

Všechny články tohoto autora →
ČR Zprávy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.