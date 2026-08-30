Leoš Mareš naznačil, že druhou hvězdou Ranní show bude Kozub

Leoš Mareš hledal nového parťáka několik měsíců. Od loňského prosincového úmrtí jeho dlouholetého kolegy Patrika Hezuckého na rakovinu moderoval Ranní show na Evropě 2 v podstatě sám, respektive s Katkou Říhovou. Chyběla mu však vtipná, výrazná osobnost, se kterou by si nahrávali na smeč a bavili posluchače vtipnými hláškami a často až černým humorem.
Mareš: Nikdo nemůže nahradit Patrika
„Nikdo nemůže nahradit Patrika a ani se o to nebudeme pokoušet. V jaké formě se tedy bude on v Ranní show objevovat, uslyšíte až v samotném vysílání… Začínáme zítra v 6.00 hodin,“ napsal Leoš Mareš dnes na svém Instagramu a připojil k tomu video.
„Schválně, tipněte si, kdo to bude,“ ptá se na videu Mareš. V tu chvíli se mu z boku do záběru vkrade komik Štěpán Kozub.
Následně se objevuje i v diskusi s posluchači se svým typickým humorem. „Já se musím zeptat, nebo to nevydržím… Jsem to já?! No tak v tom případě přestávám poslouchat Evropu a ladím Country Radio. Škoda, no – měl jsem Evropu rád…,“ napsal Kozub.
„Jak to, že jste vzhůru? Já vás chtěl překvapit…,“ reaguje na to Mareš.
Na příspěvek reagovala i Marešova kolegyně Katka Říhová, když přidala smějícího se smajlíka a také emotikon v podobě tleskajících rukou. „Jak se zítra těšíš? Já už byl dnes vzhůru v pět hodin,“ dodal Mareš.
Je faktem, že Štěpán Kozub by mohl do ranního vysílání vnést podobně neotřelý a drsný humor jako právě Patrik Hezucký. Od loňského podzimu přitom Leoš Mareš táhl Ranní show jen s Katkou Říhovou a je zjevné, že nějaký stejně naladěný parťák mu tam chybí.
Právě s Kozubem si přitom Mareš dlouhodobě rozumí, například mu produkoval show v O2 areně. Kozub zároveň jistě vyvolá kontroverzní reakce díky svým postojům a humoru, s nímž se nebojí jít až za hranice. Naposledy rozčílil fanklub Václava Neckáře parodií na jeho pěvecké vystupování. Fanklub za to žádá omluvu a hrozí žalobou.
Zdroje: Autorský text, Instagram
Čtěte také: Fanklub Václava Neckáře žádá, aby se Kozub omluvil za zesměšnění