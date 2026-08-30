Prachař má pět dětí a je dědečkem, přesto naznačil šesté. Sarah Haváčová se netají tím, že po miminku touží roky

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Prachař má pět dětí a je dědečkem, přesto naznačil šesté. Sarah Haváčová se netají tím, že po miminku touží rokyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Sedmašedesátiletý herec v televizním křesle pronesl jedno slovo navíc, „zatím“, a rozjel tím vlnu spekulací o šestém potomkovi.
David Prachař
Zdroj: Nextfoto
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