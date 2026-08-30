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Ruské satelity už roky narušují GPS po celé Evropě, doteď to nikdo neřešil. Vědci odhalili šest konkrétních viníků

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Texaská univerzita poprvé veřejně přiřadila roky trvající rušení GPS v Evropě ke konkrétní ruské vojenské satelitní soustavě a ukázala na šest družic.
NASA satelity ve Vesmíru, zeměkoule

NASA satelity ve Vesmíru, zeměkoule

Zdroj: NASA
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