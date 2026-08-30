Kevin ze Sám doma slaví 46 let. Vydělával miliony, ale otec ho trestal a nutil ho spát na pohovce. Dnes žije jiný život

Ikonické komedie Sám doma vysílají televize pořád dokola, protože fanoušci je zbožňují. VIP život ale zaznamenal, že když v roce 1990 desetiletý kluk líčil pastičky na dva zloděje a celý svět se smál, nikdo netušil, co se děje za kamerou. Macaulay Culkin za první díl Sám doma dostal 110 tisíc dolarů.
Za dvojku to už bylo 4,5 milionu. Svého času byl jedním z nejlépe placených dětských herců, a přesto mu otec nedovolil spát ve vlastní posteli. Příběh Kevina McCallistera zná každý. Příběh Macaulaye Culkina je složitější a v mnoha ohledech bolestnější. Miliony na účtu, gauč na spaní
Peníze tekly, ale nekončily v rukou dítěte, které je vydělávalo. Kariéru i domácí režim řídil otec Kit Culkin, bývalý neúspěšný herec, který v synově talentu uviděl šanci, jakou sám nikdy nedostal. V rozhovoru pro pořad 20/20 s Barbarou Waltersovou Macaulay
popsal, jak mu otec nedovolil mít vlastní pokoj a nutil ho i bratra spát na gauči. Nešlo o chudobu, rodina díky jeho honorářům žila v dostatku. Šlo o demonstraci moci. Culkin to sám vysvětlil jako snahu „zlomit ducha“, ukázat, kdo ve skutečnosti rozhoduje.
Otec s ním cestoval po natáčeních, kontroloval smlouvy, vybíral role. Dítě nad svými miliony nemělo faktickou moc. V pubertě přišel zlom: Macaulay chtěl přestat hrát a toužil chodit do školy a být normální kluk. Rodičovský spor o péči nakonec vyhrála matka a
Culkin získal kontrolu nad svěřenským fondem, do kterého se jeho výdělky ukládaly. Přesný součet dětského majetku není zřejmý, ale důsledek je jasný: finanční nezávislost, díky které nemusel přijímat role z nutnosti. Zdroj fotografie: Alan Light / Creative Commons / CC BY 2.0 Dlouhá cesta zpátky, ale po vlastní ose
Culkin se z Hollywoodu nestáhl proto, že by ho nikdo nechtěl. Stáhl se proto, že chtěl on sám. V profilovém rozhovoru pro
Esquire z roku 2020 řekl, že ho hraní jako dítě bavilo a věděl, že je v něm dobrý, jen to nebyla cesta, kterou by si vědomě vybral. Místo návratu na plátno si vybudoval satirický web a podcast Bunny Ears, kde ironizuje vlastní status dětské hvězdy. Když se pak přece jen vrátil před kameru, dělal to selektivně. V prosinci 2023 dostal hvězdu na Hollywoodském chodníku slávy a podle pozdějšího společného rozhovoru šlo zároveň o první veřejné vystoupení s partnerkou Brendou Songovou a oběma syny.
Zajímavý kontrast nabízí srovnání s mladším bratrem Kieranem. Ten prošel klasickou hereckou dráhou: Emmy za Succession, v roce 2025 Oscar i BAFTA za vedlejší roli ve filmu A Real Pain. Kieran buduje kariéru a získává cenu za cenou. Macaulay ne.
Jeho dospělá etapa nestojí na sbírce trofejí, ale na něčem, co mu v dětství chybělo, na právu říct ne. Podle nás je právě tohle klíč k pochopení rozdílu. Kieran měl výhodu, že nebyl tím prvním, kdo na sebe stáhl otcovu pozornost a průmyslový tlak. Macaulay tu cenu zaplatil za oba. Domácí táta s vlastním tempem
Loni vyšel společný rozhovor Macaulaye a Brendy Songové pro
Cosmopolitan, který vykresluje jejich každodennost. Dva synové, Dakota a Carson, žádná chůva, pomoc Brendiných rodičů. Culkin o sobě mluví jako o domácím tátovi. Songová mezitím hraje Ali Lee v netflixovém seriálu Running Point a chystá se na druhou řadu. Pár funguje v rovnocenném režimu, kde oba pracují, ale ani jeden na úkor rodiny. Doma se prý s dětmi ke Sám doma občas vrací. Culkin tu identitu nepopírá, ironizuje ji, ale neodmítá. Je součástí jeho příběhu, ne jeho vězením.
Pro české diváky je Kevin McCallister neodmyslitelně spojen s hlasem Jana Kalouse. Dabér, který Kevinovi propůjčil nezaměnitelný dětský hlas, získal za svou práci Cenu dětského dabingu na festivalu FILMÁK ’98.
Kalous zemřel v roce 2018 ve věku 39 let. Okolnosti jeho odchodu, o kterých tehdy informoval iDNES, připomínají, že tlak spojený s dětskou slávou (byť zprostředkovanou) není jen hollywoodské téma.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová