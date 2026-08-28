Drsná dohra 1. dílu Ano, šéfe! Podvod na diváky a hádka kuchaře Erika s provozní

Drsná dohra 1. dílu Ano, šéfe! Podvod na diváky a hádka kuchaře Erika s provozníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Erik Macan při natáčení se Zdeňkem Pohlreichem. U Zlatého buřtu ale ve skutečnosti nepracuje. Foto: TV Prima / se souhlasem
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