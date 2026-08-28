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Drsná dohra 1. dílu Ano, šéfe! Podvod na diváky a hádka kuchaře Erika s provozní

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Jednou z „hvězd“ prvního dílu nové řady Ano, šéfe! v hostinci U Zlatého buřtu byl Erik Macan. Teď se však ukazuje, že v podniku vůbec nevaří, majitelka si ho najala jen na natáčení.
Erik Macan při natáčení se Zdeňkem Pohlreichem. U Zlatého buřtu ale ve skutečnosti nepracuje. Foto: TV Prima / se souhlasem

Erik Macan při natáčení se Zdeňkem Pohlreichem. U Zlatého buřtu ale ve skutečnosti nepracuje. Foto: TV Prima / se souhlasem

Zdroj: ČRzprávy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR Zprávy

ČRzprávy.cz jsou nezávislý lifestylový magazín s důrazem na dění ve společnosti. Přináší novinky ze života celebrit, zajímavosti z kultury a novinky z televize. Najdete u nás ale také nejdůležitější informace z dopravy, dopravních nehod a informace od hasičů a Policie ČR.

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