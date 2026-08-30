Jak bydlí Olga Lounová: Starý dům po prababičce prochází naprosto dechberoucí proměnou

Olga Lounová dnes žije s partnerem Janem Kreglem a dcerami Arianne a Vivien v Praze. Její skutečné zázemí ale zůstává rozkročené mezi metropolí a severem Čech. Návraty na Liberecko teď dostaly konkrétní podobu – zpěvačka se pustila do obnovy domu po prababičce.
U Olgy Lounové není bydlení jen otázka jedné adresy, jak jsme na In-Lifestyle zaznamenali. Vedle pražského zázemí, které odpovídá pracovnímu tempu jí samotné i jejího partnera, se dál vrací do Osečné na Liberecku, odkud pochází a kde má velkou část rodiny. A právě tam získává nový význam i starší rodinný dům.
Praha pro každodennost, Liberecko pro kořeny
Olga Lounová žije s rodinou v Praze, zároveň ale pravidelně míří na sever Čech. V Osečné prožila dětství a vztah k místu si udržela i ve chvíli, kdy se její profesní i rodinný život přesunul hlavně do hlavního města. S partnerem Janem Kreglem vychovává dceru Arianne, která se narodila v listopadu 2022, a dceru Vivien, která přišla na svět letos v lednu, jak připomněl portál iDnes.
Právě to je na jejím bydlení podstatné. Nestojí na jedné reprezentativní nemovitosti ani na efektní adrese, ale na několika vrstvách života – pracovní Praze, rodinném domově rodičů a nově i na domě po prababičce, který prochází proměnou.
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Dům po prababičce je rodinný projekt
Lounová se s rodinou pustila do rekonstrukce domu po prababičce v rodné vísce, jak sdílela na svém instagramovém profilu. Připomněla zároveň i dům svých rodičů, který podle jejích slov vznikal doslova vlastníma rukama. O rodném domě napsala, že si s ním rodiče vyhráli tak, že se neokouká ani po letech.
Tato linka je důležitá i pro pochopení současné rekonstrukce. Nejde jen o další nemovitost v portfoliu známé osobnosti. U Olgy Lounové se opakuje model, který v rodině zjevně funguje dlouhodobě – dům není nutně hotová věc koupená na klíč, ale místo, do kterého se otiskuje práce, čas a rodinná paměť.
Domovů má víc, ale jeden význam se vrací
Už ve starším rozhovoru pro Dům a zahrada Lounová říkala, že domovů má víc a že ten u rodičů pro ni zůstává Domovem s velkým D. Tehdy mluvila i o svém pražském bytě a přiznala, že se na jeho rekonstrukci podílel profesionál i její tatínek. Dnes to zpětně působí jako docela přesná nápověda: vztah k bydlení u ní není postavený na designových gestech, ale na vazbě k lidem, kteří prostor vytvářejí.
Proto současná oprava domu po prababičce dává větší smysl, než by se na první pohled zdálo. V době, kdy mnoho celebrit ukazuje hlavně hotový výsledek, je u Lounové zajímavější samotný proces. Dům na Liberecku není vedlejší kulisa k pražskému životu, ale místo, kam se vrací rodinný příběh hned v několika generacích.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Jak bydlí Olga Lounová: Starý dům po prababičce prochází proměnou, kterou zachytila videem byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.