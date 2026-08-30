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Agáta Hanychová pustila veřejnost do luxusního pokoje svých dcer: O něčem takovém sní každé dítě v Česku

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Agáta Hanychová nechala pro své dcery Miu a Rozárku zrekonstruovat pokoj v rodinné vile na Praze 6. Výsledek? Palanda jako z pohádky, ručně malovaný obraz s tanečnicemi a nábytek na míru. Jeden detail ale fanoušky zarazil.
Fotografie Agáty Hanychové

Fotografie Agáty Hanychové

Zdroj: Foto: Nextfoto, Agáta Hanychová na premiéře muzikálu Mýdlový princ
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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