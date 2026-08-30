Agáta Hanychová pustila veřejnost do luxusního pokoje svých dcer: O něčem takovém sní každé dítě v Česku

Agáta Hanychová ukázala pokoj svých dcer Mii a Rozárky, který vznikl s ohledem na společné bydlení obou holčiček. Na míru vyrobený nábytek, elegantní palanda, klavír i jemné růžové detaily.
Agáta Hanychová je jednou z nejsledovanějších českých influencerek a modelek a pokaždé, když pustí veřejnost dál do svého soukromí, vzbudí to pozornost. Jak jsme si na In-Lifestyle všimli, nebylo tomu jinak, ani když ukázala zrekonstruovaný pokoj svých dcer Mii a malé Rozárky v rodinné vile na Praze 6. Výsledek odpovídá tomu, co by člověk od ní nejspíš čekal: promyšlený interiér, cit pro detail a několik prvků na míru. Jeden detail ale sledovatelům neunikl. A nebyla to zrovna pochvala.
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Již dříve si Hanychová vyhrála s výzdobou pokojíčku pro Miu, jak popsal
Blesk, které v jejích třech letech připravila růžové království, po jakém sama v dětství toužila. Po letech ale došlo na další rekontrukci. Za celou úpravou stála docela prostá rodinná logistika. Agáta má doma tři děti – syna Kryšpína a dcery Miu a Rozárku. Mia před dvěma lety nastoupila do školy a nejmladší Rozárka se měla přesunout do pokoje ke starší sestře.
Pokoj pro dvě holčičky, navíc v různém věku a s odlišnými potřebami, se prostě neřeší stejně jako běžný dětský pokoj z katalogu. Na přestavbě se Agáta podílela osobně, spolu s manželem Miroslavem Dopitou, s nímž má syna Kryšpína.
Hlavní dominantou místnosti je podle reportáže
Lifee dvoupatrová postel, která na první pohled vypadá jako klasická palanda pro dvě děti. Jenže ve skutečnosti je připravená pro tři. Ve spodní části je výsuvný šuplík s další matrací, takže poslouží i při přespávání návštěv nebo ve chvíli, kdy se holčičkám prostě nechce nikoho posílat domů po setmění.
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Veškerý nábytek je dělaný na míru. Nic z toho, co v pokoji stojí, není z běžných obchodů s nábytkem, a je to vidět hned. Součástí vybavení je i malý toaletní stolek, u kterého si dívky mohou zkoušet první líčení. Přes celou jednu stěnu pak vede ručně malovaný obraz se třemi tanečnicemi.
Bílá, růžová a trocha hudby: Pokoj, který roste spolu s dívkami
Barevné ladění je záměrně klidné – podle fotografií převažuje bílá s růžovými doplňky. Díky tomu pokoj působí lehce, vzdušně a světlo se v něm rozlévá velmi příjemně. Žádné tmavé odstíny, žádné zbytečně přeplácané vzory. Spíš řešení, které neomrzí ani za dva roky, až se dětské představy změní.
Klavír tu není jen na efekt. Mia chodí třikrát týdně do hudební školy a hraje už podle not, takže nástroj má v místnosti úplně jasné místo. A právě kombinace klavíru, toaletního stolku a palandy docela přesně ukazuje, v jaké fázi života starší z dívek je. Trochu dětský pokoj, trochu už první náznak samostatnosti.
Jeden detail, který fanoušky zaujal víc než zbytek
Pohledový beton na stropě. To byl prvek, kterého si lidé v komentářích pod videem na youtubovém kanále
ONETV.cz všimli možná nejrychleji. Reakce přišly rovnou a bez obalu – někteří se ptali, proč strop nezakrývá malba, jiní psali, že do jinak krásného pokoje tento prvek nesedí. „Proč nemáte vymalovaný strop? Je to takové divné v takovém krásném pokoji,“ napsala jedna ze sledujících.
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Pohledový beton je dnes v moderní architektuře běžná věc. V loftových bytech nebo v designových kancelářích funguje dobře. Jenže vedle ručně malovaných tanečnic, růžových doplňků a palandy připomínající spíš pokoj z pohádky ten kontrast prostě bije do očí. Agáta na komentáře nijak výrazně nereagovala, což je u ní ostatně poměrně typické, když nechce něco dál otevírat veřejně.
Na In-Lifestyle.cz nás na celém řešení dětského pokoje zaujalo hlavně to, že je navržený s výhledem do budoucnosti. Nábytek, který se dá upravovat podle potřeby, barevnost, kvůli níž nebude nutné za pár let všechno předělávat, a palanda, která zvládne i neplánované přespání. To už není jen o vzhledu. Je v tom i docela praktický přístup, který může v běžném provozu ušetřit dost starostí.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Agáta Hanychová ukázala veřejnosti pokoj svých dcer: Vypadá jako z pohádkového časopisu byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.