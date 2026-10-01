Kynutý borůvkový koláč se šlehačkovo-cukrovou krustou: Nadýchaný uvnitř, křupavý na vrchu

U nás by borůvkový koláč bez drobenky dlouho neměl šanci. Jenže pak jsem jednou z Chodska přivezla drobnost, která se u něj doma už nějak drží: horký plech se po upečení lehce pocáká hustší šlehačkou a přes to se prosype moučkový cukr. Na povrchu se udělá tenká sladká krustička. A obyčejný kynutý koláč rázem působí, jako by se pekl schválně na nedělní kávu.
mám ráda hlavně pro jejich nenápadnost. Kynuté koláče Nevypadají složitě, člověk u nich nemusí předvádět cukrářské kousky, ale když se povedou, zmizí z plechu rychle. Tohle těsto je měkčí, skoro trochu řidší, takže ho po plechu není potřeba násilím tahat. Spíš ho jen navedete do rohů. Po upečení zůstane vláčné, borůvky se do něj částečně zaboří, drobenka se drží nahoře a šlehačka na závěr udělá přesně ten malý rozdíl, kvůli kterému si člověk recept založí. V rodinách se podobné věci drží dlouho. Ne kvůli parádě, spíš proto, že prostě fungují.
Můj tip zní: Chcete-li hezkou krustičku, nachystejte si šlehačku s předstihem. Dávám ji do lednice už den předem, jen tak volně zakrytou fólií. Nešlehám ji. Potřebuji, aby byla trochu hustší a po horkém koláči neutekla během chvíle ke krajům. Recept na kynutý borůvkový koláč se šlehačkovou krustou
Doba přípravy: zhruba 30 minut + kynutí Doba kynutí: asi 60 minut Délka pečení: přibližně 30 minut Počet porcí: asi 16 kousků Ingredience pro přípravu
Těsto: 500 g hladké mouky 20 g čerstvého droždí 250 ml vlažného mléka 100 g rozpuštěného másla 4 žloutky 60 g cukru krupice 1 vanilkový cukr 1 špetka soli 2 lžičky citronové kůry
Ovocná vrstva: 700 g borůvek, čerstvých nebo mražených
Šlehačkově-cukrová krusta: 100 ml smetany ke šlehání 2 až 3 lžíce moučkového cukru Postup přípravy vláčného borůvkového koláče z kynutého těsta
1. Do větší mísy nasypte
hladkou mouku, cukr, vanilkový cukr, sůl a citronovou kůru. Uprostřed udělejte důlek. Nalijte do něj asi dvě třetiny vlažného mléka a rozdrobte droždí. Lehce přimíchejte trochu mouky z okolí, jen aby vznikl řídký kvásek. Přikryjte utěrkou a nechte asi 20 minut vzejít.
2. Ke kvásku přidejte zbytek
mléka, žloutky a rozpuštěné máslo. Máslo má být vlažné, ne horké, na to se vyplatí dát pozor. Vypracujte hladké těsto. Robot práci ulehčí, ale vařečka a ruka úplně stačí. Dopřejte mu aspoň 10 minut, zkrácené hnětení je pak na těstě znát.
3. Hotové
kynuté těsto zakryjte a nechte kynout přibližně 60 minut. Mělo by viditelně nabýt, změknout a na dotek působit skoro nadýchaně. Troubu předehřejte na 180 °C
4. Plech vymažte máslem, případně ho vyložte pečicím papírem.
5. Vykynuté
těsto přesuňte na plech a navlhčenou rukou nebo stěrkou ho roztáhněte do krajů. Bude měkčí, možná víc, než jste u kynutého těsta zvyklí. Nevadí. Suchý koláč z něj pak nebude.
6. Navrch nasypte
borůvky. Mražené předem nerozmrazujte. Jen je rozložte tak, aby neležely v jedné vysoké vrstvě uprostřed. Nakonec přijde připravená drobenka. Foto: Cooky.cz, Borůvkový koláč
7. Pečte v předehřáté troubě asi
30 minut. Povrch má zezlátnout, drobenka se lehce opeče. Kraje se začnou maličko odtahovat od plechu, to bývá dobré znamení.
8. Hned po vytažení z trouby vezměte
hustší šlehačku a koláč jí jemně pocákejte po celé ploše. Nemá v ní plavat, stačí tenká vrstva. Nakonec ho přes sítko poprašte moučkovým cukrem. Foto: Cooky.cz, Borůvkový koláč z kynutého těsta
9. Koláč nechte aspoň
20 až 30 minut chladnout. Krustička se za tu dobu usadí a povrch získá jemný vláčný film. Podávat se dá ještě lehce vlažný, ale dobrý je i studený. Druhý den ho raději přikryjte, ať zbytečně neosychá. Ještě pár rad na závěr ke kynutému borůvkovému koláči Jestli jsou borůvky hodně šťavnaté, poprašte těsto před ovocem lžící polohrubé mouky. Část šťávy se do ní vsákne. Drobenku nemačkejte úplně najemno. Když v ní zůstanou menší i větší kousky, koláč má lepší strukturu. Šlehačku dávejte až na upečený horký koláč. Kdyby šla do trouby předem, ztratí efekt, kvůli kterému se tam vůbec přidává. Na plech raději měkčí těsto: U borůvkového koláče se vyplatí nedělat těsto tuhé. Lépe vyběhne, ovoce ho tolik nezatíží a po vychladnutí zůstane příjemně vláčné. Borůvky nešetřete: Když jich dáte málo, skončíte spíš u suchého kynutého koláče s drobenkou. Tady ovoce dělá opravdu velkou část výsledku. Cukr až nakonec: Moučkový cukr sypejte až po šlehačce. Teprve potom se na povrchu vytvoří jemná sladká krusta, kvůli které se tenhle koláč doma peče častěji, než člověk původně zamýšlel.
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