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Kynutý borůvkový koláč se šlehačkovo-cukrovou krustou: Nadýchaný uvnitř, křupavý na vrchu

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U nás doma se borůvkový koláč neobejde jen bez drobenky, ale ani bez jednoho starého fíglu, který jsem si přinesla od mamky z Chodska. Ještě horký plech se lehce pocmrndá hustší šlehačkou a zasype moučkovým cukrem. Právě tahle jednoduchá tečka udělá na povrchu jemnou nasládlou krustu a z obyčejného kynutého koláče je rázem nedělní kousek ke kávě.
Obrázek k receptu s názvem Jinak už ho nedělám: kynutý borůvkový koláč se šlehačkovo-cukrovou krustou je nadýchaný, šťavnatý a krásně křupne

Obrázek k receptu s názvem Jinak už ho nedělám: kynutý borůvkový koláč se šlehačkovo-cukrovou krustou je nadýchaný, šťavnatý a krásně křupne

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Jinak už ho nedělám: kynutý borůvkový koláč se šlehačkovo-cukrovou krustou je nadýchaný, šťavnatý a krásně křupne
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.10.2026 13:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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