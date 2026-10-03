Dvojice pachatelů způsobila při sérii vloupání škodu přesahující 700 000 korun

Dvojice pachatelů způsobila při sérii vloupání škodu přesahující 700 000 korunPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dvojice pachatelů způsobila při sérii vloupání škodu přesahující 700 000 korunZdroj: Jan Luxík + Policie ČR
Článek byl publikován 03.10.2026 14:00
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