Tajná technika čištění oken beze šmouh: Hotovo za 5 minut a výsledek jako od hotelové uklízečky

Mytí oken je neoblíbená, ale povinná činnost, kterou je třeba provádět co nejlépe pro vlastní pohodlí a pocit dokonalé čistoty. Naučte se to dělat rychle a efektivně.
Každá hospodyňka si dříve či později položí otázku, jak umýt okna nebo jak to udělat správně, aby se na nich nedělaly šmouhy a aby si sklo co nejdéle zachovalo průhlednost. Ve skutečnosti
existuje několik tajemství, která jsou hojně využívána profesionálními čističi oken. A jsou poměrně jednoduchá a dostupná. Koneckonců, každý má obvykle všechny ingredience, jež by mohl potřebovat pro správné produkty, doma. Tak začneme. Jak čistit okna
Než se pustíte do mytí oken, měli byste vědět, že slunečný den není pro jejich mytí nejvhodnější. Za
jasného slunečního světla je totiž šance, že na skle uvidíte šmouhy, mnohem nižší než za jiných povětrnostních podmínek. Nejprve tedy analyzujte vnější podmínky a pak se pusťte do práce.
Nejdříve je třeba odstranit z povrchu nečistoty a prach. Poté si můžete připravit speciální třecí směs. K přípravě dobré mycí směsi
potřebujeme půl polévkové lžíce octa (9 %), 2 polévkové lžíce prostředku na nádobí a 1 litr vody. Vše smíchejte a výsledný produkt můžete použít k čištění skla.
Nejlepší je nalít čisticí prostředek do lahve s rozprašovačem. Tímto způsobem se spotřebuje méně mycího prostředku a
jeho použití je praktičtější. Kromě toho je třeba mít po ruce umyvadlo s čistou vodou. Mycí prostředek a nečistoty je třeba setřít hadrem. Vodu je vhodné vyměnit, jakmile se znečištění objeví. Fotografie: Depositphotos
Pokud na skle najdete velmi odolnou skvrnu, můžete na ni nanést trochu jedlé sody nebo bělicí zubní pasty a
poté ji ošetřit čisticím prostředkem. Doporučuje se mít také zubní kartáček na těžko přístupná místa. Nikdy nevíte, kam budete muset sáhnout.
Správná technika ušetří čas
Po odstranění všech nečistot a prachu z oken je můžete začít stírat. Chtěli byste se ujistit, že na nich nezůstanou žádné šmouhy ani skvrny? Naštěstí existuje několik způsobů,
jak si můžete připravit speciální čisticí prostředek, který vám ušetří nervy i čas. První návrh je zředit 1 až 1,5 gramu oxidu manganičitého (nebo špičku nože) v 500 ml vody. Tato směs má narůžovělý odstín a lze ji použít k ošetření oken.
Druhá možnost zahrnuje použití jódu. Schéma je stejné, ale poměry jsou jiné – 1 litr vody a 10 kapek jódu. Po setření touto směsí budou okna skoro neviditelná.
Třetí možnost navrhuje nahradit jód lžící obyčejného bramborového škrobu. Kromě toho musí být voda (stejný 1 litr) vlažná. Vše se smíchá dohromady a vznikne vám vynikající čisticí prostředek na sklo. Fotografie: Freepik
Kromě toho je třeba zmínit, že nejlepším způsobem čištění skla jsou papírové utěrky. Člověk by si myslel, že k tomu
bude vhodný i toaletní papír, ale ten má tendenci zanechávat na skle nežádoucí částečky papíru. Proto je vhodné používat silnější a spolehlivější kuchyňské papírové utěrky.
Zdroj:
Takprosto
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