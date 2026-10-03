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Matěj Hádek zarazil fanoušky neuvěřitelnou proměnou: Takto štíhlého jste ho ještě neviděli

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Na premiéře nového seriálu na sebe strhl pozornost především Matěj Hádek, který působil nápadně štíhleji než dříve. Herec navíc pobavil přítomné nečekaným pošťuchováním s Marsellem Bendigem.
Fotografie Matěje Hádka

Fotografie Matěje Hádka

Zdroj: Foto: Nextfoto, Matěj Hádek na projekci seriálu Na vlnách Jadranu
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.10.2026 14:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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