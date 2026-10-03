Matěj Hádek zarazil fanoušky neuvěřitelnou proměnou: Takto štíhlého jste ho ještě neviděli

Na premiéře nového seriálu na sebe strhl pozornost především Matěj Hádek, který působil nápadně štíhleji než dříve. Herec navíc pobavil přítomné nečekaným pošťuchováním s Marsellem Bendigem.
Premiéra nového seriálu Oddíl B přilákala 29. září do pražského kina Bio Oko řadu známých tváří a o dobrou náladu rozhodně nebyla nouze. Na místě nechyběli například Matěj Hádek, Marsell Bendig, Zuzana Stivínová, Lucie Vondráčková nebo Aneta Vignerová s Petrem Kolečkem. Naše redakce In-Lifestyle si ale mezi hosty všimla především Matěje Hádka, který tentokrát překvapil svou výrazně štíhlejší postavou.
Hádek překvapil svou postavou
Matěj Hádek nikdy nepatřil mezi žádné tlouštíky a jeho štíhlá postava k němu ostatně vždycky tak trochu patřila. Na premiéře Oddílu B ale působil ještě subtilněji než dříve a bylo na první pohled znát, že v poslední době nějaký ten kilogram nejspíš shodil. Další změnou jsou také výrazné brýle, ve kterých ho obvykle nevídáme. Herec přitom dorazil v dobré náladě a nic nenasvědčovalo tomu, že by si slavnostní večer nechtěl užít.
Ještě větší pozornost než Hádkova postava ovšem vzbudil jeho žertovný moment s Marsellem Bendigem. Jak zachytil server
eXtra, Hádek se na schodech pustil do rozhovoru s představitelem Ivana Kanaloše a po chvíli ho začal pro pobavení tahat za uši. Zpočátku to mohlo vypadat trochu divoce, ale bratr Jana Bendiga se vzápětí usmíval a bylo zřejmé, že jde jen o legraci.
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Nejspíše tak pokračovali v rolích, které oba rozehráli v novém seriálu Oddílu B z vězeňského prostředí, kde hraje Hádek vychovatele Jaromíra Pruzu, zatímco Marsell Bendig ztvárňuje vězně Ivana Kanaloše, který je známý jako notorický zloděj aut. Desetidílný komediální seriál vytvořili Jan Prušinovský a Petr Kolečko, tedy dvojice, která stojí také za úspěšným Mostem!. Tentokrát se tvůrci vydali za zdi věznice a příběh sleduje dvacetiletého Davida Broulíka, jenž nastupuje do výkonu trestu a musí se rychle zorientovat ve zcela novém prostředí.
Foto: Nextfoto, Matěj Hádek a Adam Ernest na projekci seriálu Oddíl B
Na premiéře samozřejmě nechyběli ani samotní tvůrci. Petr Kolečko dorazil společně s partnerkou Anetou Vignerovou a podle záběrů z akce panovala mezi hosty uvolněná atmosféra. Vedle nich se objevily také Zuzana Stivínová nebo Lucie Vondráčková. Právě Stivínová v seriálu hraje Kamilu Pruzovou, tedy manželku Hádkovy postavy.
Diváci se na Oddíl B mohou těšit už velmi brzy. Nejde přitom o klasický televizní seriál, ale o Oneplay Originál. První díly budou na streamovací platformě dostupné od 9. října. Tvůrci slibují deset epizod, v nichž se nový vězeň postupně seznamuje s pravidly života za mřížemi, svéráznými spoluvězni i personálem. Seriál podle oficiálního popisu čerpá také ze skutečných vězeňských historek.
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Matěj Hádek na premiéře seriálu zarazil fanoušky štíhlou postavou: Poté se pustil do Marsella Bendiga byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.