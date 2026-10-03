Agáta Hanychová ukázala zadeček v bikinách a fanynky se neudržely: „Za takovou postavu bych vraždila," napsala jedna

Influencerka Agáta Hanychová o sobě dala zase vědět. VIP život zaznamenal, že tentokrát ale žádná tropická pláž, žádný filtr, žádný pečlivě vybraný úhel. Jen záda,
bikiny a wellness víkend v Mariánských Lázních. Hanychová hodila na Instagram snímek, ke kterému připojila slova, jež od ní její sledující v tomhle formátu nečekaly: „Tohle je prostě realita.“ Sama upozornila na partii na boku, kterou by jindy schovala. Tentokrát ne. A právě tahle kombinace, odvážná póza plus přiznání nedokonalosti, spustila pod fotkou reakce, které přerostly běžný pochvalný šum. „Aguš, za takovou postavu bych vraždila“
Komentáře se začaly hromadit během hodin. Jedna ze sledujících napsala větu, která se pak rozletěla po českých i slovenských bulvárních serverech: „
Aguš, za takovou postavu bych vraždila.“ Další přidala, že kdyby vypadala jako Agáta, každé ráno by si říkala „dobré ráno, královno“. Tón pod příspěvkem byl jednoznačně pochvalný, ale ne plochý; ženy nechválily jen figuru, ale hlavně odvahu ukázat tělo bez digitálních úprav a přiznat, že ještě není tam, kde chce být.
Objevila se i kritičtější linka. Jedna z komentujících upozornila, že podobné fotky mohou v ženách posilovat pocit jediného ideálu krásy. Hanychová
reagovala přímo: ženy mají mít boky a zadek, pokud je mají, a kdo je nemá, tak je prostě nemá. „Každá jsme jiná,“ uzavřela. Nikdy prý nepropagovala jen jeden typ postavy. Od diet k barre čtyřikrát týdně
Fotka nevznikla z ničeho. Hanychová od jara postupně mění režim a mluví o tom nahlas. V dubnu na veletrhu
For Beauty řekla, že ji „úplně pohltilo“ barre cvičení. Na své narozeniny šla místo oslavy na oblíbenou lekci. V létě v podcastu KAiRAkAčeR zmínila, že na barre chodí čtyřikrát týdně. A v červnovém rozhovoru pro iDNES prohlásila, že přestala držet „blbé diety“ a začala cvičit.
Časová osa je tedy nejméně půlroční:
Duben 2026 – začátek barre, představení nové tělové řady AG Beauty Léto 2026 – čtyři lekce týdně, pracovní cesta do Albánie (natáčení reels pro roční spolupráci) Září 2026 – první fotka „bez retuše“ s přiznáním pokroku i nedokonalostí
Zářijový post tak není náhlý impuls, ale výsledek měsíců práce, kterou Hanychová dokumentuje po kouscích.
Jiný formát než Bali a Albánie
Kdo sleduje Agátin Instagram delší dobu, zná její bikini obsah z exotických destinací. V létě 2025 na Bali pózovala v plavkách s komentářem „Než se vyžeru“ a
sledující psali o dokonalosti matky tří dětí. Letos v červenci přidala další balijské záběry, bílé tílko, tropická kulisa, pochvalné komentáře ve stylu „strčila by do kapsy i dvacítku“. Albánie v srpnu 2026 byla zase čistě pracovní, reels a stories pro komerční spolupráci. Zářijová fotka z Mariánských Lázní je jiná v každém ohledu. Místo palmového ráje český lázeňský areál. Místo „vypadám skvěle“ věta „ještě nejsem tam, kde chci být“. Zdroj fotografie: Nextfoto
K nové fotce Hanychová připojila i větu, která zvedla obočí pozornějším sledujícím:
„A mimochodem… něco se chystá.“ Kontext roku 2026 nabízí vodítka. AG Beauty letos rozšířila nabídku o tělovou řadu, v únoru Agáta představila parfém vlastní značky v pražském IN STUDIU a e-shop AG home aktuálně nabízí novinky včetně plavek a doplňků z Bali. Podle nás je pravděpodobnější, že upoutávka míří k další produktové nebo lifestyle novince než k zásadnímu osobnímu oznámení. Autenticita jako byznys model
Hanychová není jediná česká celebrita, která vsadila na přirozenost. Veronika Arichteva funguje na Instagramu bez přikrášlování, Patricie Pagáčová v rozhovoru pro Elle přiznala, že se v soukromí běžně nelíčí. Agáta ale dělá něco navíc:
„bez filtru“ u ní není jen estetická volba, je to součást obchodního modelu. Komunita „Holčiček“, jak říká svým sledujícím, ji podle jejích vlastních slov sleduje kvůli upřímnosti. „Nebaví mě vyumělkované profily,“ řekla v rozhovoru pro ProŽeny.cz.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Alena Vavřinová