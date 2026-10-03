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Na sídliště Ďáblice se vrací Prameník. Praha 8 dokončila repliku ukradené plastiky

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Městská část Praha 8 dokončila výrobu bronzové repliky plastiky Prameník od sochaře Vladimíra Kýna. Dílo kdysi stálo v parku v ulici Famfulíkova na sídlišti Ďáblice, než bylo v roce 2007 postupně rozebráno a ukradeno.
Na sídliště Ďáblice se vrací Prameník. Praha 8 dokončila repliku ukradené plastiky

Na sídliště Ďáblice se vrací Prameník. Praha 8 dokončila repliku ukradené plastiky

Zdroj: MČ Praha 8
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.10.2026 14:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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