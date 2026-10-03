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Salmonel v mase přibývá. Inspekce zjistila infekci ve čtvrtině vzorků

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Veterinární správa zintenzivnila kontroly kuřecího a drůbežího masa kvůli vysokému záchytu salmonely. Od konce července do září potvrdila salmonelu ve více než čtvrtině z vyšetřovaných vzorků.
Salmonel v mase přibývá. Inspekce zjistila infekci ve čtvrtině vzorků

Salmonel v mase přibývá. Inspekce zjistila infekci ve čtvrtině vzorků

Zdroj: Heidi Besen / Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.10.2026 14:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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