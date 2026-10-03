Salmonel v mase přibývá. Inspekce zjistila infekci ve čtvrtině vzorků

Výsledky pracovníky veterinární správy rozhodně nepotěšily. Možná jste sami v poslední době více četli zprávy o salmonele v kuřecím mase v různých obchodních řetězcích. Nedávno to byly například kuřecí paličky v Lidlu nebo prsní řízky z Penny marketu. Loni to třeba bylo kuřecí maso dovezené z Polska. Právě na zahraniční dovoz se inspektoři zaměřili. Maso z dovozu je rizkovější kvůli dopravě, ale může také pocházet z velmi početných chovů, kde se takové infekce šíří častěji. Polsko patří navíc k evropským největším producentům kuřecího masa.
Zavlečení infekce je navíc velmi jednoduché. Děje se tak prostřednictvím krmiva, podestýlky, dopravy, ale salmonelu mohou do chovu přinést i zaměstnanci na oblečení. Sitauce je o to složitější, že u drůbeže většinou nákaza probíhá bezpříznakově. Nemoc se může projevit pouze u mladých kuřat, dospělí jedinci už mohou být přenašeči, a přitom vypadat zdravě.
Více rizikové je maso z dovozu
Zatímco u drůbežího zahraničního původu činil v letech 2023 až 2025 podíl nevyhovujících zásilek z odebraných vzorků v průměru 21 %, u masa z českých chovů to bylo v průměru 7 %, uvádí zpráva Státní veterinární správy. Z 93 odebraných vzorků drůbežího masa ze zahraničí se prokázala bakterie salmonely ve 23 vzorcích.
Každý záchyt ale neznamená automaticky ohrožení spotřebitelů. Část nevyhovujících šarží byla stažena ještě před uvedením na trh, některé ale byly potvrzeny až poté, co bylo maso po datu spotřeby. Navíc ne každý, kdo si nakažené maso koupí, nutně onemocní.
Salmonela není vzácná
Dle každoročně zveřejňované zprávy EU One Health o výskytu zoonóz (nemocí přenosných ze zvířete na člověka) představuje salmonelóza dlouhodobě druhou nejčastěji hlášenou zoonózu v EU. Nejčastěji se lidé nakazí z drůbežího masa nebo vajec. Onemocnění se projevuje nevolností, horečkou, zvracením a úpornými průjmy. Ohrožující je zejména pro děti, staré a oslabené osoby, které mohou mít těžký průběh a jsou ohroženi dehydratací.
Jak se nenakazit?
Neplatí, že z masa nakaženého salmonelou musíte onemocnět. Pokud dbáte bezpečnostních doporučení jako je nemýt maso pod tekoucí vodou, používat jiné prkénko na zpracování syrového masa a pečlivé mytí nádobí po styku se syrovým masem, nemusí vám nic hrozit. Důležité také je důkladně maso provařit. Z vývaru se nenakazíte, maso musí projít nejméně 70 °C pod dobu 10 minut. Dobře tepelně opracované maso již salmonelu neobsahuje. Rizikové je grilování, smažení, nedostatečné upečení a minutkové úpravy.
Zdroje článku: svs.gov.cz, nespechej.cz
Autor článku: Renata Petříčková