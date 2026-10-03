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Kratší trvanlivost neznamená zdravější jídlo, přesto ji mozek čte jako důkaz přirozenosti. Za chybou stojí kognitivní zkratka

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Výzkumný tým z University of British Columbia vedený Yannem Cornilem publikoval v Journal of Consumer Psychology studii, která napříč sedmi experimenty rozebírá jednu z nejrozšířenějších mentálních zkratek při nákupu potravin.
Kratší trvanlivost neznamená zdravější jídlo, přesto ji mozek čte jako důkaz přirozenosti. Za chybou stojí kognitivní zkratka

Kratší trvanlivost neznamená zdravější jídlo, přesto ji mozek čte jako důkaz přirozenosti. Za chybou stojí kognitivní zkratka

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

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