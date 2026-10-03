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Velký obchodní řetězec bude zavírat pobočky v Česku a vyprodává zboží za zlomek ceny

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Tradiční řetězec s chovatelskými potřebami se propadl do dluhové pasti přes 765 milionů korun. Majitelé zvířat nacházejí poloprázdné regály a masivní slevy – firma se zoufale zbavuje zboží.
Velký obchodní řetězec bude zavírat pobočky v Česku a vyprodává zboží za zlomek ceny

Velký obchodní řetězec bude zavírat pobočky v Česku a vyprodává zboží za zlomek ceny

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.10.2026 14:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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