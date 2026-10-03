Velký obchodní řetězec bude zavírat pobočky v Česku a vyprodává zboží za zlomek ceny

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Zákazníci v Malackách zírali na poloprázdné regály a cenovky se slevou 50 procent. Personál slovenské pobočky PetCenter už netajil, že jde o konec – nejen této prodejny, ale i dalších v okolí. Co vypadalo jako skvělá příležitost pro majitele psů a koček, ve skutečnosti signalizovalo zoufalou snahu získat hotovost a rychle vyprázdnit prostory dřív, než přijdou exekutoři.
Podobné scény se začínají opakovat napříč Českem i Slovenskem. Tradiční řetězec s chovatelskými potřebami, který po léta patřil k základní výbavě nákupních center, se propadl do finanční propasti tak hluboké, že mu hrozí úplný kolaps. Zákazníci si zvykli na zelené logo a široký sortiment od granulí po akvaristiku – teď však čelí otázce, jestli jejich oblíbená prodejna přežije příští měsíc.
Dluhová past za tři čtvrtě miliardy
Čísla z účetních knih vykreslují dramatický obraz úpadku. Česká část PetCenter táhne závazky přesahující 765 milionů korun. Jen za loňský rok 2024 firma spálila 278 milionů korun ztráty. Když se sečtou výsledky od roku 2019, kumulovaná ztráta přelezla hranici 940 milionů korun – suma, která by pohřbila i mnohem větší hráče na trhu.
Zatímco slovenská sestra skončila v loňském roce v mírném zisku přes 93 tisíc eur, česká pobočka se topí v červených číslech. Předchozí majitel, miliardář Tomáš Chrenek (známý z Agelu či Třineckých železáren), se po letech marných pokusů o stabilizaci ztrátového řetězce zbavil. Nový vlastník Petr Vinklář převzal firmu v kritickém stavu a okamžitě musel sáhnout k radikálním krokům.
Vinklář požádal soud o tříměsíční ochranu před věřiteli – takzvané moratorium, které již bylo oficiálně schváleno. Tato ochranná lhůta má firmě poskytnout prostor k vyjednávání s pronajímateli i dalšími věřiteli, aniž by jí hrozil okamžitý úpadek. Jde o poslední šanci domluvit nové podmínky a razantně seškrtat náklady dřív, než bude pozdě.
Síť se smrskla na polovinu, další rána přichází
Ještě v roce 2014 provozoval PetCenter 95 českých a 32 slovenských prodejen – impozantní síť pokrývající většinu regionů. Dnes funguje v Česku už jen 59 obchodů a na Slovensku 23. Postupné uzavírání poboček není novinkou posledních měsíců, ale dlouhodobým trendem odrážejícím rostoucí konkurenci online obchodů i klesající ziskovost kamenných prodejen.
Součástí ozdravného plánu je odprodej přibližně dvou třetin skladových zásob. Proto se na regálech objevují masivní slevy – firma se zoufale zbavuje naskladněného zboží, aby uvolnila vázaný kapitál a nemusela platit drahé skladovací kapacity pro sortiment, který se neobrátkuje. Zákazníci sice mohou nakoupit levně, ale zároveň tuší, že každá vyprodaná police znamená krok blíž k definitivnímu konci další pobočky.
Přesný seznam prodejen určených k uzavření firma zatím veřejně nepředstavila. Zda padnou jen nejméně ziskové provozovny, nebo se síť zmenší plošněji, ukážou výsledky jednání v následujících měsících. Jisté je jediné: PetCenter v původní podobě a velikosti už fungovat nebude. Otázkou zůstává, jestli z restrukturalizace vůbec něco přežije – nebo jestli se zákazníci brzy budou muset poohlédnout po jiné adrese pro granule a hračky pro své mazlíčky.
Zdroje článku: hn.cz, Aktuality.sk, tn.nova.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Farská