Seann William Scott slaví 50 a nikdy nebyl Stiflerem. Našel roli, kterou maminka nikdy nesmí vidět

Jestliže Schwarzenegger má tvář hodnou Terminátora a Rowan Atkinson rozesmává několik generací jako víceméně němý Mr. Bean, pak padesátiletý oslavenec Seann William Scott se narodil pro komediální užvaněné charaktery, které dokážou v jediné chvíli pobouřit i zcela odzbrojit. Představitel věčného Stevea Stiflera z Prciček se počátkem tisíciletí dokázal prosadit v několika divácky úspěšných filmech, ovšem image nadrženého sprostého puberťáka, která mu je údajně na hony vzdálená, ze sebe nikdy zcela nesetřásl.
Jako Steve Stifler, jenž společně s dalšími středoškolskými studenty zběsile nadbíhá sexuálním fantaziím, je Seann William Scott neoddělitelnou součástí dospívání „devadesátkových“ dětí. Prci, prci, prcičky z roku 1999 (v originále American Pie) vydělaly po celém světě 235 milionů dolarů a řadu herců a hereček včetně Jasona Biggse, Eugena Levyho, Jennifer Coolidge či Shannon Elizabeth proměnily v nestárnoucí slavné tváře.
Stifler ovšem vyčníval jako nejvíce excentrický charakter a o Scotta, jenž se do té doby živil jako údržbář či pracoval v losangeleské zoo, byl rázem enormní zájem. Před Prcičkami si přivydělával účinkováním v televizních reklamách American Express nebo Sunny Delight a vidět jsme jej mohli také v klipu Aerosmith k písni Hole in My Soul. Na obrazovkách herecky debutoval roku 1996 v sitcomu Unhappily Ever After a pokoušel se získat roli také v kultovní Pobřežní hlídce.
V rozhovoru v The Rich Eisen Show herec vzpomínal, že konkurzu na seriál s Pamelou Anderson a Davidem Hasselhoffem se účastnil s dolarem a pár centy v kapse a ve volném tričku, které mělo zakrýt jeho neuspokojivou fyzickou formu. „Když mi sundali tričko, sebrali mi i práci,“ prohlásil Scott, jenž o své jediné peníze navíc přišel a musel si u castingových pracovníků půjčit na zpáteční cestu autobusem.
Jednou Stifler, pořád Stifler?
Když mu tedy produkce nabídla osm tisíc dolarů za první díl Prciček od neznámých režisérů Paula a Chrise Weitzových, po vzácné příležitosti lačně skočil. Z filmu byl obrovský hit, který inicioval neméně úspěšná pokračování Prci, prci, prcičky 2 a Prci, prci, prcičky 3: Svatba. Čtvrtý díl Školní sraz, v němž se oblíbení aktéři setkávají po deseti letech a dokazují, že mentálně nijak nevyspěli, měl premiéru roku 2012 a při rozpočtu 50 milionů utržil stále krásných 235 milionů dolarů. Celá série pak do kasičky studia přisypala 989 milionů dolarů.
Účast v generačním fenoménu Scottovi pochopitelně otevřela mnohé další dveře. Do roku 2005 si zahrál v řadě komediálně laděných filmů, které se dají považovat za kultovní – namátkou akčňák Vítejte v džungli, kde sekundoval začínající hvězdě Dwaynu Johnsonovi či velikánovi Christopheru Walkenovi, sci-fi komedie Evoluce, celovečerní verze klasického seriálu Mistři hazardu a také bláznivá parodie Hele vole, kde mám káru?
Většina těchto filmů zaznamenala finanční úspěch, ovšem s výjimkou hororu Nezvratný osud se Scott musel spokojit s hraním stále totožných charakterů, které do určité míry čerpaly z popularity a specifických rysů Stiflera. Lehkou odbočkou měl být akční Neprůstřelný mnich z roku 2003, v němž se Scott postavil vedle hongkongské ikony Yun-fat Chowa a také vedle Karla Rodena, jenž ztvárnil hlavního kung-fu padoucha. Chow byl hvězdou díky Tygru a drakovi a rovněž z dynamických akčňáků Johna Woo, které se režisér Paul Hunter pokoušel v Neprůstřelném mnichovi vykrádat zběsilou střihovou skladbou a množstvím kontaktních soubojů.
Ambiciózní snímek ovšem u kritiky i publika naprosto propadl, při rozpočtu 52 milionů dolarů utržil necelých 40 a Scottovi znemožnil postup do první hollywoodské ligy. Mistři hazardu si finančně vedli o poznání lépe, ale kritika je opět rozcupovala. Scott tedy pokračoval ve ztvárňování nenáročných „stiflerovských“ úloh a komedie jako Pan tělocvikář, Povýšení nebo Můj život idiota ho dominantní škatulky nezbavily. Nejblíž k tomu měl díky sportovní komedii Ranař, která je nejen za oceánem kultovní a navenek vykazuje paralely s cholerickými kreacemi Adama Sandlera.
Překvapivý nerd a hororový fanda
Není přitom pravda, že by jen hrál sám sebe. Scott totiž v soukromí nikdy neproslul jako král večírků či sukničkář. Jako nejmladší ze sedmi sourozenců ostatně nikdy nemohl počítat s přívalem pozornosti. Na vysoké škole hrával fotbal, baseball i basketbal, ale zpětně o sobě hovoří jako o nerdovi. Charakter Stiflera prý založil na kombinaci jeho reálných spolužáků. V rozhovoru pro IGN se nechal slyšet, že ve sportu nenacházel potřebnou radost a vždy vystupoval jako zakřiknutý moula, jenž vtipálkům záviděl jejich úspěchy u děvčat.
Na Redditu herec přiznal, že pokud by roli Stiflera nedostal, možná by se nedokázal prosadit nikdy. Je tedy přirozené, že už skoro tři dekády žije na účet této průlomové úlohy, přičemž v posledních letech se občas pokoušel o změnu kurzu. V dramatickém režijním debutu Courteney Cox Just Before I Go z roku 2015 ztvárnil muže, jenž si před plánovanou sebevraždou hodlá vše vyříkat s okolím, které ho podle něj stáhlo na dno. „Zahrát si opak toho, co mě v minulosti proslavilo, bylo odměňující,“ řekl tehdy pro magazín Variety. Kritici ani diváci ovšem jeho úsilí opět neodměnili a snímek samotný i hercův výkon obdržely vlažná hodnocení.
Na delší dobu posledním větším filmem pro kina, v němž si Scott zahrál, byl horor Bloodline z roku 2018. Alespoň slyšet ho mohlo rodinné publikum Doby ledové, v níž herec od druhého dílu v originále dabuje postavu vačičáka Crashe. Filmy z této animované franšízy, která příští rok pokračuje šestým dílem, stabilně vydělávají velké peníze a Scott se o střechu nad hlavou nikdy bát nemusel. Zachraňuje ho ostatně i televize. Objevil se ve třetí sérii seriálového spin-offu Smrtonosná zbraň, který však neměl dlouhou životnost. Před čtyřmi lety vycházel mockumentární sitcom Welcome to Flatch, v němž Scott dostal jednu z vedlejších rolí, a od roku 2025 ho na Disney+ můžeme vídat v sitcomu Nový start po boku Tima Allena či Kat Dennings.
Scott je rovněž celoživotním fanouškem hororu, tedy žánru z docela opačného konce spektra oproti bláznivým komediím, které ho proslavily. Skutečně děsivou postavu ale ztvárnil maximálně ve zmíněném Bloodline, kde s gustem vystřihl sériového vraha z Dexterovy kategorie. V této dekádě si od klasických výbušných komedií jako Jackpot! s Johnem Cenou odskočil ke své zdaleka nejzajímavější novodobé produkci, totiž k brutálnímu retro slasheru Dolly. Režisér Rod Blackhurst ho herci prodal jako „něco z francouzského extrému s atmosférou Texaského masakru motorovou pilou“ a Scott si levné natáčení v lese s praktickými řešeními užil. Dolly se zdá být jeho oblíbeným projektem mimo komediální sféru, avšak vlastní matku prý herec upozornil, že „tohle je jediný film, který jí nikdy nedovolím vidět. A to už mě viděla dělat pěkně temné věci!“
Přece jenom otcovský typ
Scottův ústup ze sledovaných produkcí přitom odpovídá jeho nárokům na soukromí, které si přísně střeží, a novinářům nedává moc šancí do něj rýpat. Jen minimálně se účastní veřejných akcí a ticho, které kolem něj už dlouho panuje, jeho kariéře na jednu stranu neprospívá. Je ale zároveň jeho přirozenou součástí – už v roce 2003 pro časopis People tvrdil, že nikdy nechodí pařit a že představa alkoholického večírku je pro něj redukovaná na láhev dosud nevyzkoušené značky vína.
Ze Stiflera se navíc vyklubal otcovský typ, a byť manželství s bytovou designérkou Olivií Korenberg po pěti letech ztroskotalo, Scott si hýčká svou pětiletou dceru Frankie Rose, která řídí i jeho pracovní proces. „Teď mám ale pětiletou dceru, takže už nikdy nechci být pryč od ní. Tady mě navíc potřebovali jen na týden a já díky tomu mohl být ve filmu, v jakém mě lidé nejsou zrovna zvyklí vídat. Myslím, že tedy záleží na každém projektu zvlášť,“ hovořil herec dále na adresu hororu Dolly, který šel v březnu do amerických kin a vydělal tam 1,2 milionu dolarů, tedy asi dvojnásobek svého rozpočtu.
„V tuhle chvíli mám pocit, že jsem toho zvládl víc, než jsem si kdy dokázal představit. Takže už spíš přemýšlím: Bude ten film dobrý? Nabídne mi něco, co má smysl, místo abych jen pracoval pro práci samotnou? Snažíte se odškrtnout všechny důležité body a pak jen doufáte, že to celé vyjde,“ zhodnotil své postavení padesátiletý symbol ukecané vlezlosti, který by i na dalším Školním srazu bezpochyby znovu zaválel. Bylo by mu to ale ještě víc proti srsti než v době, kdy si hlavně potřeboval přivydělat a dostat další práci.
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zdroje: The Rich Eisen Show, Variety, ScifiNow