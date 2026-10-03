VIDEO: Výbuch, požár i kyberútok. Složky IZS a armáda cvičily na Libavé

VIDEO: Výbuch, požár i kyberútok. Složky IZS a armáda cvičily na LibavéPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
VIDEO: Výbuch, požár i kyberútok. Složky IZS a armáda cvičily na LibavéZdroj: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Článek byl publikován 03.10.2026 13:48
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