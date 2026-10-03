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VIDEO: Výbuch, požár i kyberútok. Složky IZS a armáda cvičily na Libavé

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Dennívýzva
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Na Libavé zasahovalo osmdesát policistů, pětadvacet hasičů, zdravotničtí záchranáři i vojáci. Rozsáhlé taktické cvičení prověřilo jejich spolupráci při události s velkým počtem zraněných i pátrání po pohřešovaných.
VIDEO: Výbuch, požár i kyberútok. Složky IZS a armáda cvičily na Libavé

VIDEO: Výbuch, požár i kyberútok. Složky IZS a armáda cvičily na Libavé

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.10.2026 13:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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