Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Chlapci a chlapi měli zmírnit odpor k vojně. Kasárenské vzpomínky jsou drsnější

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nástupy, uniformy, vycházky, dopisy a mazácká hierarchie. Seriál Chlapci a chlapi srovnáváme s konkrétními vzpomínkami vojáků z Týna nad Vltavou a Prešova.
Dva vojáci v uniformách hrají na kytary v zákulisí soutěže ASUT.

Dva vojáci v uniformách hrají na kytary v zákulisí soutěže ASUT.

Zdroj: ZSsen / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 03.10.2026 14:38

Reklama
Další články z Retro Radar
Rozhlasoví moderátoři mluvili do konce písniček zcela záměrně z příkazu shora. Kdo chtěl čistý záznam západního šlágru, musel mít prst křečovitě zaražený na tlačítku pauzy
Rozhlasoví moderátoři mluvili do konce písniček zcela záměrně z příkazu shora. Kdo chtěl čistý záznam západního šlágru, musel mít prst křečovitě zaražený na tlačítku pauzy
Trabant mohl mít Wankelův motor. Dva prototypy z roku 1966 se do série nedostaly
Trabant mohl mít Wankelův motor. Dva prototypy z roku 1966 se do série nedostaly

Trabant si spojujeme s dvoutaktem, ale v roce 1966 vznikly i zkušební vozy s Wankelovým motorem. Dva...

Miliony plastových zvířat putovaly za devizy rovnou do západních zemí. Zatímco cizinci je kupovali běžně, českoslovenští rodiče museli buvola potupně shánět pod pultem
Miliony plastových zvířat putovaly za devizy rovnou do západních zemí. Zatímco cizinci je kupovali běžně, českoslovenští rodiče museli buvola potupně shánět pod pultem

Červený nafukovací buvol, na kterém mohly děti bez obav skákat v obývacím pokoji, a černý harmonikový...

Husákovy děti se v ní vozily po sídlišti místo kočárku. Brutální ocelová náprava zaručila, že legendární tatrovka z Chemoplastu přežila i sjezd po panelákových schodech
Husákovy děti se v ní vozily po sídlišti místo kočárku. Brutální ocelová náprava zaručila, že legendární tatrovka z Chemoplastu přežila i sjezd po panelákových schodech

Délka přes 70 centimetrů, nosnost 100 kg a nezničitelný plast. Proč se z oranžové tatrovky z Chemoplastu...

Koleje odstranili, přímou cestu přerušili. Jak Václavák přišel o tramvaje
Koleje odstranili, přímou cestu přerušili. Jak Václavák přišel o tramvaje

Od Můstku pod sochu svatého Václava se jezdilo až do prosince 1980. Rekonstrukce posledních let provozu...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

Všechny články tohoto autora →
Retro Radar
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.