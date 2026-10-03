Na kůře třešně se objevila lepkavá kapka. Většina zahrádkářů ji ignoruje, ale strom tím vysílá varovný signál, který nesmíte přehlédnout

Když v předjaří obcházíte zahradu a na kmeni třešně narazíte na lesklou, lepkavou hmotu připomínající med, máte před sebou viditelnou stopu stresu. Strom právě vytlačil gumu z poraněného nebo infikovaného pletiva, aby rány zacelil a zabránil dalšímu šíření problému. Jenže právě tahle obranná reakce často prozrazuje, že pod kůrou se odehrává víc, než zahrádkář tuší: od mrazové praskliny přes bakteriální nekrózu až po houbovou infekci, která může větev postupně zaškrtit.
Čirý výron, nebo jantarová léze? Jak rozlišit neškodný stres od choroby
Každý klejotok si zaslouží pozornost, ale ne každý znamená katastrofu. Klíč k posouzení leží pod výronem: stačí opatrně odloupnout kousek borky a podívat se na barvu pletiva.
- Spíš běžná reakce: Výron je průhledný až světle jantarový, tkáň pod ním zůstává zelená a pevná, v okolí chybí propadlá či tmavá skvrna, větev dál normálně raší.
- Varovný scénář: Guma má mléčný nebo kalný odstín, kůra kolem ní propadá, pod borkou se objevuje hnědé až rezavé nekrotické pletivo, listy na postižené větvi žloutnou, zmenšují se nebo vadnou.
Právě ten druhý obraz ukazuje na korovou nekrózu, ať už bakteriální (původce Pseudomonas syringae), houbovou valsovou (Cytospora/Valsa), případně na moniliový úžeh nebo odumírání dřeva způsobené houbou Eutypa. Podle Rostlinolékařského portálu ÚKZÚZ může valsová korová nekróza u třešní a višní zasáhnout vodivá pletiva natolik, že celá větev nad lézí odumře. U mladých stromků hrozí i úhyn.
Proč právě předjaří odhalí skrytý problém peckovin
České zahrady mají specifický rizikový kalendář. Zimní mrazy a následné oteplení vytvářejí na jižní a jihozápadní straně kmene praskliny: kůra se přes den rozpálí sluncem, v noci prudce zmrzne a pukne. Právě tyto trhliny slouží jako vstupní brána pro bakterie i houby. Český rostlinolékařský portál proto doporučuje preventivní bílý nátěr nebo chránič kmene, který teplotní výkyvy tlumí.
Na jaře pak přichází druhá vlna rizika. Bakterie Pseudomonas syringae proniká do čerstvých ran při chladném a vlhkém počasí, typicky při teplotách kolem 5–15 °C. Klejotok se zviditelní o několik týdnů později, kdy strom začne aktivně proudit mízou. Zahrádkář tak v dubnu či květnu spatří kapku, jejíž příčina vznikla už v únoru.
Řez ve správný čas: nejúčinnější prevence klejotoku třešní
Největší chybou hobby sadařů bývá zimní řez peckovin. Sladké třešně by se v dormanci řezat neměly: otevřené rány v chladném a mokrém období přímo zvou patogeny dovnitř. Podle doporučení americké univerzity Rutgers i českého ÚKZÚZ připadá nejbezpečnější termín na období krátce po sklizni, za sucha, ideálně od června do poloviny srpna.
Kromě načasování hraje roli kvalita řezu:
- Ostré nářadí vytváří hladkou řeznou plochu, která se rychleji zacelí hojivým pletivem.
- Tupá čepel roztřepí tkáň, zvětší raněnou plochu a prodlouží dobu, po kterou zůstává otevřená infekci.
- Dezinfekce nůžek a pilky mezi jednotlivými řezy, zvlášť při odstraňování napadených větví, zabraňuje přenosu spor i bakterií z nemocného dřeva na zdravé.
Při zásahu proti korové nekróze řežte vždy pod viditelnou lézí, do zdravého pletiva. Řez provádějte výhradně za suchého počasí; déšť v následujících dnech po řezu výrazně zvyšuje riziko nové infekce, zejména u odumírání způsobeného houbou Eutypa.
Kdy přestat experimentovat a zavolat odborníka
Osamělou čirou kapku na jinak vitální třešni většinou zvládnete vyřešit sami: kontrolou pletiva, úpravou zálivky a správným termínem řezu. Existují ale situace, kdy vlastní péče nestačí:
- Léze se rozprostírá na kmeni nebo u báze kosterní větve.
- Klejotok se opakuje na stejném místě několik sezon po sobě.
- Větší část koruny vadne, pupeny zasychají, přírůstky se zkracují.
- Pod kůrou najdete souvislý pruh hnědého odumřelého pletiva.
- Mladý strom po výsadbě vykazuje silný výron gumy.
V těchto případech dává smysl přizvat zkušeného sadaře nebo rostlinolékaře. Bakteriální rakovina i valsová nekróza dokážou větev či kmen postupně zaškrtit a strom ztratí celou část koruny, aniž by zahrádkář včas pochopil rozsah poškození. Podle Oregon State University patří právě mladé sladké třešně mezi nejohroženější: bakteriální nekróza u nich může vést k úhynu během jediné sezony.
Klejotok se netýká jen třešní: které peckoviny trpí nejvíc
Gumový výron provází celou čeleď peckovin. Broskvoně a meruňky bývají postiženy přinejmenším stejně často jako třešně, český zahrádkářský slovník přidává i višně a v menší míře slivoně. U každého druhu se liší hlavní spouštěč: broskvoně trápí spíš Cytospora, třešně a višně často Pseudomonas, ale mechanismus zůstává totožný, tedy poranění, vstup patogenu a obranný výron gumy.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková