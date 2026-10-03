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Po usušení vypadají jako uhel a mnozí je raději vyhodí. Přitom stačí vědět, které druhy hub prostě vždycky zčernají

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Každý podzim putují do koše tisíce dokonale jedlých křemenáčů a kozáků, jen proto, že po usušení vypadají jako uhel.
Kdo má sušené houby uložené v látkovém pytlíku nebo volné plastové dóze, nemusí čekat na problém, stačí jednat preventivně

Kdo má sušené houby uložené v látkovém pytlíku nebo volné plastové dóze, nemusí čekat na problém, stačí jednat preventivně

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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