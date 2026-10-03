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Hřib kovář vypadá podezřele a houbařům nahání strach. Kdo ho ale umí správně připravit, získá jednu z nejchutnějších hub v lese

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Červené póry, žlutá dužnina, která se po řezu během vteřin barví do temné modři, a třeň hustě posypaný drobnými červenými zrníčky.
Hřib kovář vypadá podezřele a houbařům nahání strach. Kdo ho ale umí správně připravit, získá jednu z nejchutnějších hub v lese

Hřib kovář vypadá podezřele a houbařům nahání strach. Kdo ho ale umí správně připravit, získá jednu z nejchutnějších hub v lese

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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