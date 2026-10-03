Hřib kovář vypadá podezřele a houbařům nahání strach. Kdo ho ale umí správně připravit, získá jednu z nejchutnějších hub v lese

Tahle kombinace spolehlivě odradí každého, kdo se v lese řídí pravidlem „co vypadá jedovatě, tomu se vyhni“. Jenže hřib kovář (
Neoboletus luridiformis) je plnohodnotná jedlá houba, kterou česká legislativa výslovně řadí mezi druhy povolené k prodeji na trhu. V sezoně 2026, kdy sucho rozbilo houbařský rok na krátké lokální vlny růstu, se znalost téhle přehlížené houby vyplácí víc než kdykoli předtím. Proč hřib kovář budí v košíku nedůvěru
Česká mykologická společnost zařazuje kováře mezi takzvané barevné hřiby, skupinu, která méně zkušené sběrače spolehlivě mate. Klobouk nese hnědý až hnědooranžový odstín, rourky pod ním září červeně až červenooranžově a po jakémkoli poranění se dužnina okamžitě zbarvuje do intenzivní modře. Třeň postrádá síťku, zato ho pokrývají drobná karmínová zrníčka. Vizuálně to celé připomíná houbu, od které by se slušelo držet dva kroky strachu.
Právě tenhle vzhled stojí za tím, že řada houbařů raději sáhne po konzervativním praváku a kováře mine. Přidejte k tomu povědomí o tom, že „za syrova dělá problémy“, a máte recept na systematické ignorování druhu, který by si místo v košíku zasloužil.
Jak bezpečně rozpoznat kováře a nesplést ho s kolodějem ani Quéletovým hřibem
Nejčastější záměna hrozí s hřibem kolodějem (
Suillellus luridus). Praktický rozlišovací trik spočívá v jediném detailu na třeni: kovář má červená zrníčka a žádnou síťku, zatímco koloděj nese na žlutoolivovém třeni výraznou oranžově až červeně zbarvenou síťku, zvláště v horní polovině. Koloděj navíc bývá celkově světlejší a vyhledává spíše listnaté porosty.
Třetí člen skupiny, hřib Quéletův (
Suillellus queletii), je vzácný druh teplých listnatých lesů, světlejší, s jemnějším vločkováním a v dospělosti oranžovými ústími rourek. Kvůli vzácnosti ho Česká mykologická společnost nedoporučuje sbírat vůbec.
Shrnutí klíčových rozlišovacích znaků:
Znak Kovář Koloděj Quéletův Třeň červená zrníčka, bez síťky oranžovočervená síťka jemné vločkování Póry červené až červenooranžové červenooranžové v dospělosti oranžové Modrání silné, okamžité silné silné Stanoviště listnaté i jehličnaté lesy převážně listnáče teplé listnaté lesy Sběr doporučen doporučen nevhodný (vzácný) Termolabilní toxiny a zlaté pravidlo dvaceti minut
Surový nebo nedostatečně prohřátý kovář obsahuje termolabilní jedovaté látky, které dráždí trávicí trakt, hrozí zvracení, průjem a křeče v břiše. Teplem se tyto sloučeniny spolehlivě rozkládají. Odborné zdroje se shodují na minimu patnácti minut,
ČMS u skupiny hub jedlých až po tepelné úpravě doporučuje alespoň dvacet minut varu. U silnějších plodnic nebo větších kousků má smysl prodloužit dušení klidně na půl hodiny.
Prakticky to znamená jediné: nehrát přípravu na krátkou minutku. Střed houby musí být důkladně prohřátý, pak je kovář bezpečný a chuťově výborný.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Kam kovář patří v kuchyni, a kam rozhodně ne
Dužnina kováře je pevná, houbová chuť výrazná. Nejlépe vynikne v omáčkách, ragú, rizotu, pod masem nebo v klasické bramboračce a kulajdě. Maloobchodní nabídky zmiňují i nakládání do octa a mražení jako vhodné způsoby konzervace.
Sušení je jiný příběh. Zatímco hřib smrkový sušením svou vůni prohlubuje a patří mezi absolutní klasiky sušicích sít, kovář podle atlasu ČMS sušením aroma naopak ztrácí. Kdo chce zásoby na zimu, udělá lépe, když plodnice nakrájí a zamrazí.
Zajímavý je i ekonomický rozměr přehlédnutí. Na konci září 2026 se čerstvý hřib kovář v českém maloobchodě prodával za 799,90 Kč za kilogram, vanička o hmotnosti 230 gramů stála zhruba 184 korun.
Vyhláška č. 397/2021 Sb. ho výslovně uvádí v příloze mezi houbami volně rostoucími uváděnými na trh. Každý přehlédnutý kovář v lese je tedy doslova stokorunový úlovek ponechaný v mechu. Sezona 2026: sucho, lokální vlny a šance pro znalce
Letošní rok patří k houbařsky nejskoupějším za poslední dekádu. ČHMÚ už v květnu 2026 varoval, že stav hlubokých vrtů byl nejhorší od začátku měření v roce 1991, horší než při suchu 2019 a 2020. Na konci září hlásil ústav dál silné půdní sucho v části Čech i Moravy a mimořádně podnormální hladiny podzemních vod. Česká mykologická společnost v sezonních přehledech potvrdila, že srpnový růst hub byl minimální a zlepšení přišlo teprve po deštích na konci měsíce.
Pro kováře to znamená lokální a přerušovaný výskyt místo komfortní plošné sezony. Doložený letošní nález pochází například z Plzeňského kraje z 23. května. V takových podmínkách se vyplatí znát i druhy, které jiní houbaři míjejí, a kovář s mykorhizou vázanou na duby, buky i smrky od nížin po hory je přesně takový kandidát. Kdo ho v suchém roce bezpečně pozná, odnáší z lesa úlovek, o který se ostatní ani neohnou.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková