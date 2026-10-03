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Jak vypadal Ježíš Kristus. AI stvořila jeho nejpřesnější podobu

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Štíhlý muž s vlnitými kaštanovými vlasy padajícími na ramena, světlou pokožkou a jasnýma očima – tak vypadá Ježíš na nástěnných malbách, v učebnicích i na oltářích po celém západním světě. Tato tradiční podoba ale skrývá zásadní problém.
Jak vypadal Ježíš Kristus. AI stvořila jeho nejpřesnější podobu

Jak vypadal Ježíš Kristus. AI stvořila jeho nejpřesnější podobu

Zdroj: Pexels
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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