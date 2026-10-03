Jak vypadal Ježíš Kristus. AI stvořila jeho nejpřesnější podobu

Kdyby člověk s těmito rysy skutečně kráčel po prašných cestách Galileje před dvěma tisíci lety,
musel by mezi místními obyvateli vyčnívat jako zjevení z jiného světa. Bible o ničem takovém nehovoří. Naopak – evangelium podle Matouše popisuje scénu, která naznačuje něco zcela jiného. Od svých druhů byl k nerozeznání
Když římští vojáci přišli zatknout Ježíše v Getsemanské zahradě,
Jidáš Iškariotský musel zrádným políbením označit, kdo z přítomných mužů je hledaný kazatel. Proč? Protože stráž ho nebyla schopna rozeznat od jeho učedníků. Tato zdánlivě okrajová informace má obrovský význam – Ježíš vypadal úplně stejně jako ostatní lidé kolem. Na jeho vzhledu nebylo nic výjimečného.
Pokud bychom chtěli rekonstruovat jeho pravou tvář, narazíme na zásadní problém:
Nikde v Novém zákoně nenajdeme jediný popis Ježíšova vzhledu. Žádná zmínka o barvě vlasů, postavě ani jiných rysech. Neexistují ani žádné dobové kresby či portréty. Nemáme kostru, z níž by se dala extrahovat DNA. Veškeré představy o tom, jak vypadal nejslavnější člověk v dějinách lidstva, jsou dílem umělecké fantazie.
Carlos F. Cardoza-Orlandi, teolog z kolumbijské teologické fakulty v Atlantě, to shrnuje slovy: „Zatímco západní zobrazení převládá, v jiných částech světa je často zobrazován jako černoch, Arab nebo Hispánec,“ vysvětluje.
Každá kultura si Ježíše přizpůsobila podle vlastních představ. Jak tedy biblický mučedník mohl vypadat doopravdy?
Kontroverzní portrét od britského ilustrátora
Odpověď před časem nabídla forensní antropologie – obor, který policisté běžně používají k rekonstrukci tváří obětí i pachatelů.
Britský lékařský ilustrátor Richard Neave z univerzity v Manchesteru se rozhodl použít stejné metody k vytvoření portrétu Ježíše Krista.
Jeho přístup kombinuje antropologická data s archeologickými nálezy a biologickými poznatky.
Vyžaduje znalost genetiky, vývoje lidského těla, výživy, klimatických adaptací i zubního lékařství. Pokud někdo mohl vytvořit věrohodnou podobu Ježíše, byl to právě on.
Neave musel nejprve získat
lebky semitských mužů z oblasti Jeruzaléma, kde Ježíš žil a kázal. Izraelští archeologové týmu poskytli tři dobře zachovalé exempláře z prvního století. Pomocí počítačové tomografie vytvořili vědci rentgenové „řezy", které odhalily nejjemnější detaily kostní struktury. Speciální software pak vyhodnotil tisíce údajů o tloušťce měkkých tkání v klíčových místech lidské tváře.
Celý proces probíhal digitálně, přičemž software ověřoval výsledky pomocí antropologických databází. Výzkumníci vytvořili trojrozměrnou digitální rekonstrukci, následně odlili sádrový model lebky a vrstvu po vrstvě nanášeli jíl odpovídající tloušťce obličejových svalů a kůže. Nos, rty a víčka pak tvarovali podle struktury určené podkladovými svaly. Spor o délku vlasů
Dva zásadní prvky však lebka nemohla prozradit –
barvu očí a délku vlasů. Tým se proto obrátil ke kresbám z archeologických nalezišť datovaným do prvního století. Tyto náčrtky, vzniklé ještě před sestavením Bible, naznačovaly, že Ježíš měl tmavé oči. A podle židovské tradice také vousy.
Délka vlasů se ale stala předmětem sporu.
Většina náboženských umělců malovala Krista s dlouhými vlasy, vědci však poukazují na První list Korintským, kde apoštol Pavel – muž, který podle vlastních slov Ježíše viděl – píše: „Když muž nosí dlouhé vlasy, je to pro něj hanba.“
Napsal by Pavel něco takového, kdyby sám Kristus nosil dlouhé vlasy? Neaveův tým se na tento popud rozhodl Ježíše zobrazit s vlasy krátkými.
A tohle byl výsledek:
Tvář, která šokovala
Když Neaveův tým dokončil rekonstrukci,
výsledek šokoval všechny, kdo byli zvyklí na tradiční kostelní portréty.
Neave zdůrazňuje, že jeho dílo je rekonstrukcí dospělého muže, který žil ve stejném místě a čase jako Ježíš –
nejde tedy nutně o přesný portrét samotného Krista. A ne všichni souhlasí s metodou. Věda versus umění – kde je hranice?
Alison Galloway, antropoložka z Kalifornské univerzity v Santa Cruz, upozorňuje na limity forenzního zobrazování.
Detaily obličeje závisí na měkkých tkáních nad svaly a právě tady se techniky jednotlivých umělců výrazně liší. Někteří věnují větší pozornost vzdálenosti mezi nosem a ústy, jiní méně.
A nejrozpoznatelnější rysy tváře – záhyby očí, tvar nosu, linie úst –
zůstávají do značné míry na umělcově interpretaci. „V některých případech může být podoba mezi rekonstrukcí a skutečným jedincem až neuvěřitelná. V jiných však může být patrnější spíše podobnost s jinými díly téhož autora,“ vysvětluje Galloway.
Přesto dochází k závěru, který sdílí téměř každý, kdo Neaveova Ježíše viděl: „To je pravděpodobně mnohem blíže pravdě než díla mnoha velkých mistrů,“ dodává.
Jak zobrazila Ježíše AI?
Pro zajímavost jsme zadali AI stejný úkol: zobrazit Ježíše tak, aby se jeho podoba co nejvíce shodovala s běžnými muži, kteří žili v 1. století v oblasti dnešního Izraele a Palestiny. Asistent ChatGPT od společnosti OpenAI nabídl líbivější variantu:
Představa reálné podoby Ježíše Krista | Zdroj: Vytvořeno redakcí Nespechej.cz s pomocí AI - ChatGPT, OpenAI
Jak skutečně Ježíš Kristus vypadal, se asi nikdy nedozvíme. O jeho podobě můžeme jen diskutovat a polemizovat.
A co vy? Který obrázek vám připadá realističtější? Nebo si Ježíše představujete úplně jinak? Podělte se s názory v diskuzi.
Zdroje článku:
news.artnet.com, pbs.org, popularmechanics.com, nespechej.cz
Autor článku:
Kateřina Urbanová