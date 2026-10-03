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V Soběslavi havarovala sanitka s osobním autem. Tři lidé se zranili

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Nehoda sanitky a osobního auta omezila provoz v Soběslavi. Při nehodě se lehce poranili tři lidé, jedním ze zraněných je záchranář.
V Soběslavi havarovala sanitka s osobním autem. Tři lidé se zranili

V Soběslavi havarovala sanitka s osobním autem. Tři lidé se zranili

Zdroj: Jana Kroneislová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.10.2026 13:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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