Twister: herci po scéně ve špíně museli na očkování, oslepli z reflektorů a tornádo daboval velbloud

Twister, FOTO: Warner Bros. & Universal Pictures / distr. TV Nova Twister, FOTO: Warner Bros. & Universal Pictures / distr. TV Nova Twister, FOTO: Warner Bros. & Universal Pictures / distr. TV Nova Twister, FOTO: Warner Bros. & Universal Pictures / distr. TV Nova Twister, FOTO: Warner Bros. & Universal Pictures / distr. TV Nova
V katastrofickém filmu Twister z roku 1996 pronásledují hlavní hrdinové ta nejnebezpečnější tornáda, při natáčení ale hercům ničilo zrak umělé osvětlení. Kvůli silným reflektorům, které měly za jasných dnů vytvořit iluzi zamračené oblohy, utrpěli Helen Hunt a Bill Paxton popáleniny sítnice a dočasně oslepli. Měřicí přístroje v oku bouře
Vědci pod vedením Jo Hardingové, kterou hraje Helen Hunt, a jejího manžela Billa v podání Billa Paxtona křižují Oklahomou a vyhledávají nebezpečné bouře. Zkonstruovali speciální zařízení plné malých senzorů, které potřebují dostat přímo do nitra ničivého živlu. Měřicí přístroj má přinést cenná data a pomoci k vylepšení varovného systému. Cestu jim ale komplikuje konkurenční tým s lepším financováním i samotná nevyzpytatelnost blížících se gigantických větrných vírů.
Přístroj se senzory dostal jméno Dorothy, což odkazuje na hlavní hrdinku snímku Čaroděj ze země Oz z roku 1939. Ta se do pohádkové země dostala právě poté, co její dům odneslo tornádo. Ve filmu Twister má měřicí zařízení úplně stejný osud.
Změna hlavní role a nebezpečí na place
Roli Billa měl původně hrát
, ale během příprav z projektu odstoupil. Sám pak do role doporučil Billa Paxtona. Natáčení pak provázelo neustálé fyzické vyčerpání a zdravotní komplikace. Helen Hunt a Bill Paxton se museli dokonce dát očkovat proti žloutence po natočení pasáže, ve které se před bouří schovávali ve špinavém příkopu u silnice. Herečka se na place potýkala s takovou únavou, že si ani neuvědomovala, když opakovaně narážela hlavou do dřevěných trámů. Tom Hanks
Režisér Jan de Bont vyžadoval od celého štábu náročné výkony, což vedlo k několika konfliktům. Během příprav jedné složité scény s létajícími předměty režisér strčil do asistenta kamery, aby ho dostal ze záběru. Hlavní kameraman Don Burgess následně i se svými lidmi opustil natáčení. De Bont tak musel načas převzít obsluhu kamery sám.
Velbloudí zvuk a scéna za půl milionu dolarů
Filmaři při tvorbě zvukové stopy ničivého živlu sáhli po netradičním řešení. Pro vytvoření hučení tornáda použili výrazně zpomalenou nahrávku velbloudího sténání. Samotný vítr na place pak v některých záběrech vyráběl skutečný motor z dopravního letadla Boeing 707. Výsledný zvuk pro kina obsahoval natolik silné basy, že po celém světě ničil reproduktory v promítacích sálech.
V závěru filmu před hrdiny exploduje velká cisterna s palivem. Natočení této exploze se napoprvé nepovedlo a kamery výbuch vůbec nezachytily. Režisér se rozhodl chybu před studiem zatajit a celou scénu nechal na místě připravit znovu, což stálo údajně dalších pět set tisíc dolarů. K výrobě triků se připojilo studio Industrial Light & Magic a počítačem animovaná kráva, kterou bouře zvedne do vzduchu, byla původně modelem zebry z filmu Jumanji.
Scénář za miliony a skutečné tornádo v kině
Scénář k filmu napsal Michael Crichton se svou manželkou Anne-Marie Martin a studio jim vyplatilo dva a půl milionu dolarů. V té době šlo o nejvyšší částku, jakou kdy kdo za filmový scénář dostal. Jako výkonný producent se na snímku podílel Steven Spielberg. Právě on navrhl, aby v úvodní scéně zemřel otec hlavní hrdinky. Tvůrci tak chtěli rovnou ukázat skutečnou nebezpečnost tornád a vysvětlit motivaci dospělé Jo.
Produkce odkoupila osm bloků domů ve skutečném městečku Wakita. Za každý dům filmaři zaplatili sedm až deset tisíc dolarů a následně budovy zdemolovali pro záběry po průchodu bouře. V jedné ze scén zničí tornádo letní autokino. 20. května 1996 se kanadským Ontariem prohnalo skutečné tornádo a zasáhlo místní letní kino, kde se měl Twister ten večer promítat.
Snímek vysílá televize Nova 3. října v 16:35 a stanice Nova Action o den později v 7:25 ráno.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).