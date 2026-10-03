Arnold je nový Santa! V traileru šílené vánoční komedie spojí síly s Reacherem

To zase budou o Vánocích rolničky, kam se podíváš. Arnold Schwarzenegger se vrací na teritorium rodinné sváteční zábavy ve svém prvním celovečeráku od roku 2019, kdy zatím poslední Terminátor u diváků narazil. Akční komedie The Man with the Bag s Alanem Ritchsonem má v traileru oloupeného Santu Clause s rakouským přízvukem, jenž tentokrát potřebuje velmi maskulinní pomoc, aby dokázal zachránit Vánoce. Jak se mu to podaří, se dozvíte od 2. prosince na službě Prime Video.
O filmu v režii Adama Shankmana (Hairspray) se píše už několik let a hvězda Alana Ritchsona mezitím díky streamovacímu hitu Reacher narůstá. Bezmála dvoumetrový čahoun s tričkem XXXL je tak trochu Arnoldem dnešní doby, bereme-li v potaz hlavně jeho fyzickou dominanci nad většinou televizních, ale i filmových padouchů. Populární drsňák v létě nepotřeboval slova, aby vykonal zatraceně stylovou pomstu v němém akčňáku Motor City, a do amerických kin teprve nedávno naběhl komediální Runner s Owenem Wilsonem, v traileru celkem svěží pocta buddy filmům devadesátých let.
Za tou dobou se ohlíží také The Man with the Bag, tedy první Arnoldova vánoční komedie od slavného kritického propadáku Rolničky, kam se podíváš z roku 1996, v němž budoucí kalifornský guvernér sháněl pro syna absurdně žádanou hračku. Ikonický Terminátor a Barbar Conan tehdy i jejím přičiněním začal ztrácet svou dominantní žánrovou pozici, což se s přibývajícími roky nikdy zcela nespravilo. Schwarzenegger je ale pořád chodící značka, na Netflixu mu věnovali dvě série komické špionáže Fubar a také celovečerní dokument a jeho jméno si v kinech ještě přečteme – Christopher McQuarrie totiž navzdory všem předpokladům chystá Krále Conana, pokračování fantasy ságy, které se v Hollywoodu peklo přes 40 let.
Nejdřív se ale s oběma akčními hrdiny v odlišných bodech kariéry bezmyšlenkovitě pobavíme u streamovací Santovy peripetie, která začíná tehdy, když mu zhrzený elf (Awkwafina) ukradne jeho červený pytel. A to může mít pro nejkomerčnější, ale bezpochyby také nejduchovnější svátek v roce katastrofální následky. „Protože se blíží jeho nejdůležitější noc v roce, Santa povolá zloděje (Ritchson), který figuruje na jeho ‚seznamu zlobivců‘. Ten rychle sestaví partu kriminálně protřelých podivínů, jimž při nejšílenější loupeži jejich života pomohou elfové a sobi,“ upřesňuje věci oficiální synopse Prime Video.
Právě platforma v hájemství Jeffa Bezose má s podobnými rodinnými blockbustery poměrně čerstvé – a docela rozporuplné – zkušenosti. Akční buddy fantasy Red One s Dwaynem Johnsonem jako Santovým poskokem a Chrisem Evansem jako nenapravitelným, ale potřebným mizerou na velké vánoční misi, před dvěma lety obdržela i plošné listopadové nasazení do kin. Tam ale na relativně zábavnou nálož předražené a přeefektované zábavy přišel málokdo, takže The Rocka si lidé rozbalili až později na streamu.
S Arnoldem, jehož si už nejmladší generace ani nemá šanci z něčeho pamatovat, tak Amazon v kinech nevyrukuje. Podle traileru dostaneme hodně lehkou a vzhledem ke všem Vánočním kronikám a Fatmanům trochu zastaralou srandu, kde věčný Terminátor nevykřikuje HO-HO-HO, nýbrž „I'm back!“. Spoustu lidí tenhle návrat jistě potěší a musíme doufat, že televizní autor Allan Rice napsal důstojný scénář nejen pro oba herecké frajery, ale také pro Shankmana za kamerou – ten už režíroval třeba Toma Cruise v Rock of Ages a jeho letošní parodie Stop! That! Train! dostala od zahraničních kritiků solidní známky. Tak snad.
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Zdroj: Amazon Prime, People