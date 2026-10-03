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Zespod verandy se týdny ozývaly podivné zvuky. Když záchranáři rozřezali prkna, všem se na chvíli zastavil dech

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Zvuky vycházející zpod verandy jejich domu jim nedaly spát. Když konečně zjistili příčinu, nemohli uvěřit svým očím.
Díra do země

Díra do země

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.10.2026 14:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

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