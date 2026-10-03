Zespod verandy se týdny ozývaly podivné zvuky. Když záchranáři rozřezali prkna, všem se na chvíli zastavil dech

Snad každý člověk se ocitl v situaci, kdy slyšel doma či na zahradě podivné zvuky, přičemž netušil, co nebo kdo přesně je vydává.
V takových okamžicích si lidé představují nejrůznější hororové scénáře, mají strach a raději se po původci šramotu či hukotu nepídí. Když se ale zvuky stále opakují nebo se stupňují, je třeba zasáhnout. To udělala i kanadská rodina, která se po zjištění, co za hlukem stojí, nestačila divit. Na pomoc zavolali záchranáře
Obyvatelé domu v kanadském Markhanmu si již nějakou dobu nemohli nevšimnout podivných zvuků vycházejících zpod verandy jejich rodinného domku. Zprvu to neřešili, mysleli si, že je to třeba silný vítr narážející do dřeva.
Když se ale hluk stupňoval, rozhodli se začít pátrat po příčině. Po delším přemýšlení jim došlo, že zvuky pravděpodobně vydává nějaký živý tvor, a tak raději na pomoc přivolali specializovaný záchranný tým. Zdroj fotografie: Depositphotos
Jeho členům netrvalo dlouho odhalit, kdo má podivné zvuky na svědomí. Aby však mohl situaci vyřešit, bylo nutné rozřezat palubky dřevěné verandy. Jakmile bylo hotovo, naskytl se všem přítomným nevídaný pohled.
Pod verandou se k sobě choulily malé chlupaté uzlíčky. Bylo jich celkem sedm. Jednalo se o mláďata lišky. Jejich maminka si toto místo zvolila pro vytvoření doupěte. Věděla totiž, že predátoři, jako jsou medvědi a kojoti, se místům, kde žijí lidé, vyhýbají. Web TheDodo uvádí, že právě kvůli tomu si lišky dělají nory blízko lidí, aby tak své mladé udržely v bezpečí. Nakonec vše dobře dopadlo
Záchranáři však marně čekali na matku mláďat. Nakonec je tedy přesunuli do krabice a schovali se, protože se domnívali, že se k místu dospělá liška nepřiblíží, dokud budou v dohledu. A měli pravdu. Po pár minutách
se liščí maminka objevila a postupně přenesla svých sedm miminek do jiného bezpečného úkrytu. Celá tato záchranná akce byla natočena a zveřejněna na YouTube, kde má přes sto tisíc zhlédnutí.
VIDEO
Naštěstí tedy vše dobře dopadlo. Obyvatelé domu byli rádi, že zjistili původ podivných zvuků, přičemž
mohli na vlastní oči vidět malinká liščí mláďata, kterým se naštěstí nic nestalo. Ve finále se tak jednalo o roztomilé vetřelce. To rozhodně nebyl případ studentky, z jejíž skříně se ozývalo divné šramocení. Kdo byl jeho původcem, jsme vám na DámskémDeníku již prozradili.
Zdroj:
DámskýDeník.cz
Autor:
Tereza Kuchyňková