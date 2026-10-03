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CENTRUM o páté: Válka zůstává přítomná. Na hranicích, v paměti i ve filmech

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Hlavní pozornost dnes míří k válce a vojenským hrozbám, které se neodehrávají jen na bojištích, ale zasahují i do života lidí v zemích, jež se připravují na možný konflikt, a vracejí se také v podobě neuzavřené historické paměti. Vedle toho se válka dostává na obrazovky – někdy jako realistické drama, jindy jako filmový příběh, který má od skutečnosti poměrně daleko.
CENTRUM o páté: Válka zůstává přítomná. Na hranicích, v paměti i ve filmech

CENTRUM o páté: Válka zůstává přítomná. Na hranicích, v paměti i ve filmech

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Be Native extra

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