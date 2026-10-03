CENTRUM o páté: Válka zůstává přítomná. Na hranicích, v paměti i ve filmech

V Lotyšsku se na válku dívají z bezprostřední blízkosti
Riga dnes žije volbami, ale také vědomím, že Lotyšsko leží na východním křídle NATO a Rusko je jeho sousedem. Země se stále vyrovnává s dědictvím sovětské okupace a s napětím mezi lotyšskou a ruskojazyčnou částí společnosti. Válka na Ukrajině přitom změnila i samotné ruskojazyčné voliče: jejich postoje už nejsou tak jednotné jako dřív a část z nich k Rusku přistupuje s odstupem nebo nejistotou.
Válka nekončí posledním výstřelem
Jak dlouho může zůstávat válka přítomná v místě, kde už dávno skončila? V Postoloprtech na to upozorňuje nový nález lidských ostatků v areálu bývalých kasáren. Právě tam měli být v roce 1945 zabiti Němci a archeologové teď zkoumají, zda nalezené kosti s tehdejšími událostmi souvisejí. Stavba se kvůli nálezu zastavila a minulost, která měla být dávno pohřbená, se znovu dostala přímo pod povrch dneška.
Na Korejském poloostrově mluví místo omluvy raketa
Zatímco v Evropě se o bezpečnostních rizicích mluví především v souvislosti s Ruskem, na druhém konci světa přišel další konkrétní vojenský signál. Severní Korea v sobotu odpálila balistickou střelu, která podle jihokorejské armády urazila více než 700 kilometrů směrem k Japonskému moři. Odpal přišel v době zvýšeného napětí mezi oběma Korejemi a připomíná, že vojenské demonstrace síly jsou v některých částech světa stále běžným nástrojem politiky.
MAS*H ukazoval válku pravdivě. Realita ale byla ještě tvrdší
Právě korejská válka stojí v pozadí seriálu MAS*H, který se stal jedním z nejznámějších válečných dramat televizní historie. Seriál poměrně přesně zachytil atmosféru polní nemocnice, práci chirurgů i černý humor jako způsob, jak se vyrovnat s extrémním stresem. Skutečnost ale byla v mnoha ohledech ještě tvrdší: chirurgové byli často velmi mladí, operovali těžká zranění po střepinách, explozích a kulkách a měli jen málo prostoru pro oddech. Televize musela část této reality zjednodušit a zmírnit, aby ji vůbec mohla ukázat divákům.
I Papežův vymítač má válečnou minulost
Válka se překvapivě vrací také k filmu, který s ní na první pohled vůbec nesouvisí. Gabriele Amorth, skutečný kněz, kterého ve filmu Papežův vymítač ztvárnil Russell Crowe, totiž za druhé světové války působil u italských katolických partyzánů a později získal válečné vyznamenání. Jeho skutečný život byl přitom podstatně složitější než filmová verze: jako římský exorcista trval na spolupráci s lékaři a psychiatry, zároveň ale popisoval případy, v nichž lidé podle jeho tvrzení při rituálech plivali hřebíky, sklo nebo součástky rádia.
Z válečné minulosti do současné detektivky
Také nový seriál V temnotách ukazuje, jak se skutečnost a fikce mohou při převodu na obrazovku měnit. Hlavní postavou je Joona Linna, švédský vyšetřovatel známý z knih Larse Keplera, jehož armádní minulost je součástí jeho charakteru. Nová adaptace přesouvá příběh ze Švédska do americké Pensylvánie a spojuje detektiva s vězněným sériovým vrahem, od kterého se snaží získat informace. Seriál tak bere severskou předlohu a překládá ji do podoby amerického kriminálního thrilleru.
Přestřelka může být i kolem zrušeného koncertu
Od skutečných ozbrojených konfliktů je už jen obrazně daleko ke sporu, který se rozhořel kolem Heleny Vondráčkové. Její srpnové vystoupení na festivalu v Novém Jičíně bylo na poslední chvíli zrušeno a následně se obě strany přely o to, proč k tomu došlo a zda byl sjednaný honorář splatný. Vondráčková nyní uvedla, že se podle ní její tým dostal do rukou člověka, kterého označila za neseriózního, a proto se rozhodli vystoupení zrušit. Spor přitom nekončí veřejnými vyjádřeními – obě strany avizovaly právní kroky.
Babí léto ještě nekončí, ale podzim už má datum
A po všech vážnějších tématech přichází připomínka, že běžný život zatím pokračuje v mnohem klidnějším rytmu. Babí léto vydrží podle aktuální předpovědi ještě do středy, kdy mohou teploty znovu překročit 20 stupňů. Ve čtvrtek má dorazit studená fronta a s ní výrazná změna počasí – déšť, vítr a citelné ochlazení, které ukončí dlouhou sérii teplých a převážně suchých dnů.
Možná právě v tom je dnešní zvláštní kontrast. Zatímco počasí nám ještě několik dní dovolí žít v pohodlném podzimním mezidobí, zprávy ze světa připomínají, že některé konflikty žádné mezidobí nemají. Pokračují na hranicích, vracejí se v paměti a znovu a znovu se dostávají i na filmové plátno a televizní obrazovky.