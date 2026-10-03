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AI chatbot vám poradí s večeří i e-mailem, ale perspektivy zúží. Modely při trénování komprimují texty a menšinové informace z nich vypadnou

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Kodaňský výzkumný tým změřil, jak široký výsek poznání nabízejí velké jazykové modely. Výsledek: i nejlepší chatbot zaostává za klasickým Googlem minimálně o 18,7 %.
AI chatbot vám poradí s večeří i e-mailem, ale perspektivy zúží. Modely při trénování komprimují texty a menšinové informace z nich vypadnou

AI chatbot vám poradí s večeří i e-mailem, ale perspektivy zúží. Modely při trénování komprimují texty a menšinové informace z nich vypadnou

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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