Stát zkracuje zaměstnancům pracovní dobu. Je potřeba si ale zažádat

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Představte si běžné odpoledne: dítě sedí samo před zavřenou školou, protože družina už má zavřeno, a vy se prodíráte dopravní špičkou s vědomím, že domů dorazíte nejdřív za hodinu. Partner zrovna táhne noční, tchyně žije sto kilometrů daleko. Není to výjimečná situace – tisíce českých rodin řeší tuhle logistickou noční můru každý den.
Přitom málokdo tuší, že český zákoník práce nabízí rodičům s malými dětmi mnohem silnější nástroj, než by čekali. Nejde o prosbu ani o laskavost šéfa. Jde o zákonný nárok, který zaměstnavatel musí respektovat – pokud proti němu nemá opravdu pádné argumenty.
Co vám stát vlastně garantuje
Zákon č. 262/2006 Sb. v paragrafu 241 říká jasně: „Zaměstnavatel je povinen přihlížet při zařazování do směn též k potřebám zaměstnankyně nebo zaměstnance pečujícího o dítě.“
A jde o víc než jen obecnou frázi. Pokud pečujete o dítě mladší patnácti let, máte ze zákona právo požádat o kratší úvazek, pružnou pracovní dobu, pouze ranní směny nebo vynechání víkendů. Zaměstnavatel je povinen vaší žádosti vyhovět, ledaže by mu v tom bránily vážné provozní důvody – a ty musí doložit písemně.
Stejný nárok mají také těhotné ženy a lidé, kteří dlouhodobě pečují o osobu se středně těžkou až úplnou závislostí (stupeň II až IV). Zákon tedy nechrání jen rodiče školáků, ale celou řadu pečujících.
Jenže co to vlastně znamená „vážné provozní důvody“?
Zákoník to nijak nedefinuje. Odpověď si proto v posledních letech vytvářely především soudy. Z jejich rozhodnutí vyplývá, že zaměstnavatel musí prokázat, že by úprava vašeho rozvrhu skutečně narušila, znemožnila nebo vážně ohrozila chod firmy. Každý případ se posuzuje individuálně – není to automatická výmluva.
Od zkráceného úvazku po sdílené místo. Možností je víc, než si myslíte
Zákon sice neurčuje přesné formy úprav, praxe ale nabízí celou škálu řešení. Nejčastější je zkrácení týdenní pracovní doby – místo čtyřiceti hodin třeba pětatřicet nebo třicet, s úměrně nižší mzdou.
Další varianta: pružná pracovní doba. Domluvíte se na pevném jádru, kdy musíte být fyzicky v kanceláři, zbytek si pokryjete z domova. Někdo zase vyjedná pouze ranní směny, jiný vyškrtne víkendy nebo konkrétní dny, kdy dítě nemá zajištěnou péči.
A pak existuje ještě sdílené pracovní místo – jedno místo obsadí dva zaměstnanci se stejnou náplní práce, kteří si rozdělí úvazek i mzdu. Není to science fiction, i tohle se v Česku děje.
Klíčové je vědět, že pokud v budoucnu budete chtít vrátit se k plnému úvazku, zaměstnavatel je opět povinen případné odmítnutí písemně zdůvodnit. Zkrácení tedy nemusí být trvalé.
Jak na to prakticky? Napište žádost. A pozor – od října 2023 už to není jen doporučení: zákon výslovně vyžaduje písemnou formu. Uveďte v ní přesně, jakou úpravu chcete, od kdy a proč. Přiložte kopii rodného listu dítěte a počítejte s tím, že zaměstnavatel by měl odpovědět do dvou až čtyř týdnů.
Pokud přijde zamítavá odpověď, vyžádejte si písemné odůvodnění s konkrétními provozními důvody. Máte na něj nárok. A pokud vám argumenty nepřijdou přesvědčivé, neváhejte se obrátit na inspektorát práce – ten může firmu zkontrolovat a uložit pokutu až do výše 300 tisíc korun.
V krajním případě můžete podat žalobu. Ale realita je často mírnější – většina zaměstnavatelů dnes k rozumným žádostem přistupuje vstřícně.
Česká pracovní kultura se mění pomaleji, než bychom si přáli. Ještě před dvaceti lety by nikoho nenapadlo „diktovat“.
Dnes je situace jiná. Zákoník práce staví zájmy rodičů s malými dětmi na přední místo – a to není jen symbolické gesto. Je to reálný nástroj, který můžete použít.
Takže pokud právě teď řešíte, jak skloubit práci s tím, že dítě potřebuje vyzvednout v půl čtvrté, nejste na to sami. Máte za sebou zákon. A ten je na vaší straně.
Zdroje článku: energozrouti.cz, centrum.cz, mpsv.gov.cz, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná