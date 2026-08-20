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Před odjezdem na dovolenou vložte do ledničky minci. Jednoduchý trik vám zachrání peníze i peněženku

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Vrátíte se z dovolené a mrazák tiše mrazí, jako by se nic nestalo. Přitom mohlo. Stačí výpadek proudu a potraviny se rozmrazí, pak znovu zmrznou – a vy o tom nevíte. Obyčejná mince ve sklenici vody vám prozradí, co se dělo.
Před odjezdem na dovolenou vložte do ledničky minci. Jednoduchý trik vám zachrání peníze i peněženku

Před odjezdem na dovolenou vložte do ledničky minci. Jednoduchý trik vám zachrání peníze i peněženku

Zdroj: foto redakce
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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