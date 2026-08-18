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Známost z internetové seznamky stála muže skoro milion. Podvodníci mají nový trik

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Dennívýzva
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Karvinští policisté se zabývají dalším podvodem. Na internetové seznamce poznal podvedený muž ženu, která mu představila webovou stránku, na které se díky plnění jednoduchých úkolů dají vydělat peníze. Místo toho ale téměř o 900 tisíc korun přišel.
Známost z internetové seznamky ho stála skoro milion. Podvodníci mají nový trik

Známost z internetové seznamky ho stála skoro milion. Podvodníci mají nový trik

Zdroj: Ostravská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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