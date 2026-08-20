Ulice dnes: Klárka po Prokopově větě zmizí. Adriana nakonec volá policii

Děj kolem Adriany, Prokopa a malé Klárky se v posledních měsících postupně posouval od partnerských problémů k mnohem zajímavějšímu tématu. Prokop už totiž není pouze mužem po Adrianině boku. Stále více vstupuje také do fungování její rodiny a právě tady začíná být znát, že
partnerský vztah a role v životě dítěte jsou dvě rozdílné věci.
Adriana v podání Sandry Novákové má v novém díle jasno. Klárce nechce dovolit všechno, co si zamane. Dcera se doma nudí, plánovaný výlet na Harasov se stále odsouvá a další odmítnutí přijde ve chvíli, kdy by chtěla vyrazit na umělou vlnu na Vltavě. Prokop se nabídne, že by ji tam vzal, jenže právě tím narazí na Adrianinu hranici. Vadí jí, že dítěti něco slíbí dříve, než se na tom domluví s ní.
Není to přitom první chvíle, kdy seriál ukazuje, že vztah Adriany a Prokopa není jen romantickou záležitostí. Nova už před začátkem roku upozorňovala, že Klárka bude chtít mít matku více pro sebe a Adriana bude muset hledat rovnováhu mezi dcerou a partnerem.
Klárka vezme Prokopovu radu až příliš vážně
Zlom přijde během zdánlivě obyčejného rozhovoru. Klárku zajímá, kdy bude dost velká na to, aby si mohla rozhodovat sama. Prokop jí vysvětlí, že skutečná samostatnost znamená také odpovědnost za vlastní jednání.
Pro dospělého naprosto běžná poučka. Pro dítě ale věta, kterou lze pochopit úplně jinak.
Prokop má podle všeho na mysli běžnou odpovědnost, třeba úklid vlastního pokoje. Jenže Klárka se rozhodne ukázat, že samostatná být dokáže. Beze slova odejde a po chvíli ji nikdo nemůže najít. Nevinný výchovný rozhovor se tak během krátké doby mění v jednu z nejvážnějších situací této dějové linie.
Právě tady má nová zápletka větší sílu než běžné seriálové nedorozumění.
Nikdo ve skutečnosti neudělá nic vyloženě špatně, a přesto se všechno pokazí. Prokop chce dítěti něco vysvětlit, Adriana se snaží nastavovat hranice a Klárka pouze jedná podle toho, jak jejich slova pochopila.
Ulice dnes: Jedna Prokopova věta stačí a Klárka zmizí. Adriana nakonec volá policii.
TV Nova
Adriana propadne strachu a přijde na řadu policie
Jakmile dospělým dojde, že Klárka skutečně není doma ani nikde v bezprostředním okolí, začíná pátrání. Prohledává se dům i ulice a s každou další minutou roste nervozita. Nakonec situace zajde tak daleko, že
Adriana a ostatní požádají o pomoc policii.
Pro Adrianu je to další tvrdá zkouška po komplikovaném období, kterým si v seriálu prošla. Její vztah s Prokopem už zažil krize, rozchod, návrat i problémy spojené se stalkingem. Nakonec jejich příběh dospěl až k žádosti o ruku a společné budoucnosti.
Ulice tím zároveň připomíná něco, co je pro tuto linku podstatné už delší dobu. Prokop nemusí získat pouze Adrianinu důvěru. Musí postupně najít své místo také vedle Klárky.
Soňa má úplně jiný problém. Tonda ji chce okouzlit
Vedle dramatického pátrání dostane čtvrteční epizoda také výrazně odlehčenější linku. Její hlavní postavou bude Soňa v podání
Lucie Vondráčkové.
Tonda Hložánek se u ní objeví s květinou a omluvou za svého syna Jirku. Tím ale jeho iniciativa nekončí. Zaplatil za Soňu útratu v hospodě a návštěvu jejího bytu rychle promění v pokus o další sblížení. Soňa si však jeho pozornost nejdříve vysvětluje úplně jinak. Má pocit, že Hložánkovi mohou záměrně komplikovat její politické ambice.
Teprve postupně jí začne docházet mnohem jednodušší vysvětlení.
Tonda se ji pravděpodobně vůbec nesnaží politicky zničit. Prostě ji chce sbalit.
Právě kombinace vážné rodinné situace a téměř komického nedorozumění kolem Soni dává čtvrtečnímu dílu dvě úplně rozdílné roviny. Fanoušci
dalších známých tváří seriálu Ulice jsou na podobné střídání emocí zvyklí. Tentokrát ale bude hlavní pozornost pravděpodobně patřit Klárce a otázce, kam vlastně odešla a zda se ji podaří rychle najít.
Dnešní epizoda tak nebude stát na velkém tajemství nebo novém padouchovi. Největší problém způsobí obyčejná věta, kterou dítě pochopí úplně jinak, než dospělý zamýšlel.
autorský text, TV Nova