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Ulice dnes: Klárka po Prokopově větě zmizí. Adriana nakonec volá policii

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Čtvrteční Ulice přinese jednu z těch situací, které začnou úplně nevinně a během několika okamžiků se promění ve skutečný strach. Klárka si totiž Prokopova slova vyloží po svém, zmizí a Adrianě nezbude než požádat o pomoc policii. Mezitím se Soňa dostane do dalšího bizarního střetu s Hložánkovými.
Prokop řekne Klárce větu, po které zmizí. Adriana má nakonec jedinou možnost a volá policii.

Prokop řekne Klárce větu, po které zmizí. Adriana má nakonec jedinou možnost a volá policii.

Zdroj: TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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