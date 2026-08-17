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Bouřky v kraji zaměstnali hasiče. V pondělí večer měli přes stovku výjezdů

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Silné bouřky a déšť zaměstnali v pondělí odpoledne hasiče v Moravskoslezském kraji. Mezi pátou a půl devátou hodinou museli zasahovat u více než stovky situací. Nejčastěji vyjížděli k popadaným stromům a větvím.
Bouřky v kraji zaměstnali hasiče. V pondělí odpoledne měli přes stovku výjezdů

Bouřky v kraji zaměstnali hasiče. V pondělí odpoledne měli přes stovku výjezdů

Zdroj: Ostravská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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