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Za totality ho měl doma skoro každý kutil a dnes ho sběratelé vykupují až za 10 000 Kč. Nemáte tenhle přístroj v garáži?

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Staré ruční nářadí prožívá tichý návrat. Truhláři, restaurátoři i obyčejní kutilové znovu […]
Za totality ho měl doma skoro každý kutil a dnes ho sběratelé vykupují až za 10 000 Kč. Nemáte tenhle přístroj v garáži?

Za totality ho měl doma skoro každý kutil a dnes ho sběratelé vykupují až za 10 000 Kč. Nemáte tenhle přístroj v garáži?

Zdroj: Extrafit.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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