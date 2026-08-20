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Cizinka na volantem tahače jela po dálnici u Jihlavy s téměř dvěma a půl promile

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Policisté se v úterý opět zaměřili na kontrolu dodržování předpisů ze strany řidičů dodávkových a nákladních aut. Při sledování dopravy na dálnici a na hlavních tazích zaznamenali několik prohřešků.
Cizinka na volantem tahače jela po dálnici u Jihlavy s téměř dvěma a půl promile

Cizinka na volantem tahače jela po dálnici u Jihlavy s téměř dvěma a půl promile

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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