Cizinka na volantem tahače jela po dálnici u Jihlavy s téměř dvěma a půl promilePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Cizinka na volantem tahače jela po dálnici u Jihlavy s téměř dvěma a půl promile
Hygienici na Vysočině letos zatím zkontrolovali 122 letních dětských táborů. Zjistili osm závad, za které...
Škoda více než 200 tisíc korun vznikla v důsledku vloupání do čerpací stanice v Horní Cerekvi na...
Jihlavští policisté žádají veřejnost o pomoc, a to v souvislosti s krádeží, k níž došlo v pátek 12. června...
Po rozsáhlé modernizaci je nyní kuchyně a jídelna České zemědělské akademie v Humpolci. Tu budou využívat...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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