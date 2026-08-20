Španělsko zasáhlo přes 420 zemětřesení: Vyděšení turisté opouštějí města a hledají bezpečí

Oblast Granady v jihošpanělské Andalusii se od 14. srpna potýká s výraznou seismickou aktivitou. Zatímco první otřesy byly slabší, v noci na 15. srpna zasáhlo oblast Alhendínu zemětřesení o magnitudu 5,0. O několik dní později přišla další výrazná série. V úterý 18. srpna byl u obce Gójar zaznamenán otřes o magnitudu 4,8 a následovaly další, některé s magnitudou přes 4. Celkový počet zaznamenaných seismických událostí se postupně dostal přes hranici 420 otřesů.
Neobvyklý není jen jejich počet. Řada zemětřesení vznikala velmi mělce pod povrchem, a proto je lidé v zastavěných oblastech vnímali výrazněji, než by samotné číslo magnitudy mohlo napovídat. Otřesy byly cítit i mimo bezprostřední okolí Granady. Pro turisty, kteří mají naplánovanou dovolenou ve Španělsku, je však důležité, že nejde o problém, který by v současnosti zasahoval celou zemi.
Stovky lidí musely opustit své domovy
Největší problém zatím nepředstavují rozsáhlé kolapsy budov, ale poškozené fasády, římsy, zdivo a další části staveb. Úřady proto zahájily rozsáhlé kontroly nemovitostí. Přibližně 600 obyvatel bylo preventivně evakuováno. Při kontrole stovek bytů a domů bylo několik nemovitostí označeno za dočasně neobyvatelné.
Po úterních otřesech utrpěli tři lidé lehká zranění, mezi nimi také nezletilá dívka. Zdravotníci během celé série poskytovali pomoc dalším lidem, přičemž část zásahů souvisela se stresem, úzkostí a panickými reakcemi. Na některých místech padaly části omítky a fasád na zaparkovaná auta.
Preventivně byly uzavírány veřejné budovy, sportoviště, kostely i některá turisticky navštěvovaná místa. Omezení se dotklo také slavného komplexu Alhambra, kde byla část provozu přerušena. Kontroly neukázaly zásadní narušení hlavních konstrukcí, objevila se však lokální poškození některých dekorativních prvků.
Turisté mění plány, část lidí odjela k pobřeží
Granada patří mezi nejnavštěvovanější města regionu a srpen je obdobím silné turistické sezony. Opakované otřesy proto zasáhly také hotely a jejich hosty. Některá ubytovací zařízení byla preventivně vyklizena a část obyvatel i návštěvníků se rozhodla z oblasti odjet, například směrem k pobřeží.
Na komunikacích se tvořily kolony. Někteří místní strávili noc v parcích, na otevřených prostranstvích nebo v automobilech, protože měli obavy z dalších otřesů. Úřady současně vyzývají k zachování klidu a připomínají, že další vývoj seismické série nelze přesně předpovědět.
Právě zde je důležité oddělit skutečnou bezpečnostní situaci od dojmu, že se problém týká všech turistických oblastí země. Současná série se koncentruje hlavně do metropolitní oblasti Granady. Oblíbená pobřežní letoviska v jiných částech Španělska nejsou automaticky součástí zasažené zóny.
Co by měli udělat lidé, kteří míří do Andalusie
Kdo má v nejbližších dnech rezervovaný pobyt přímo v Granadě nebo jejím okolí, měl by před cestou kontaktovat ubytování a zkontrolovat informace místních úřadů, dopravců i své cestovní kanceláře. Vyplatí se také ověřit cestovní pojištění, protože samotný evropský průkaz pojištěnce nepokrývá všechny výdaje spojené s mimořádnými událostmi.
Pokud už člověk v oblasti pobývá, měl by sledovat především oficiální pokyny. Při zemětřesení může být nebezpečné bez rozmyslu vybíhat ven přímo pod balkony, římsy nebo fasády, z nichž mohou padat části materiálu. V případě nouze funguje evropské číslo 112.
Španělsko letos řeší i další komplikace spojené s hlavní sezonou, od omezení na evropských plážích po dočasně uzavírané pláže kvůli kvalitě vody. Současná situace v Granadě je však jiného charakteru. Rozhodující je sledovat konkrétní lokalitu a aktuální pokyny, nikoli automaticky rušit cestu do celého Španělska.