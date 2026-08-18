Školy v Karviné budou vyrábět elektřinu. Solární panely mají uspořit desítky tisícPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Školy v Karviné budou vyrábět elektřinu. Solární panely mají uspořit desítky tisíc
Psí park, vítězný projekt letošního ročníku participativního rozpočtu Nápady pro Opavu, vznikne jinde, než...
Policisté hledají řidiče, který měl ve středu 12. srpna najet na nohu chodci a následně z místa nehody...
Silné bouřky a déšť zaměstnaly v pondělí odpoledne hasiče v Moravskoslezském kraji. Mezi pátou a půl...
Kostel Panny Marie Frýdecké v polském Trzycatku, který se nachází jen několik stovek metrů od...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →
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