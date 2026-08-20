Bezpečnostní člun vytlačoval turisty od mola. Na dovolené v Egyptě vznikla nebezpečná situacePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bezpečnostní člun vytlačoval turisty od mola. Na dovolené v Egyptě vznikla nebezpečná situace
Jih Španělska zažívá mimořádně aktivní sérii zemětřesení. V okolí Granady se během několika dnů objevily...
Rodinná dovolená u Baltského moře se během několika okamžiků změnila v tragédii. Silný proud zachytil tři...
Měla to být obyčejná dovolená v jednom z nejoblíbenějších koutů Thajska. Koupání na pláži Freedom Beach se...
Ještě jeden den si turisté užívali moře, svatby a výlety pod Etnou. Pak přišel úplně jiný problém. Sopečný...
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