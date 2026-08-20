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Bejlek neporazila Sabalenkovou jedním životním zápasem. Čtyři kola v Cincinnati ukazují, že se změnila její běžná úroveň

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Sára Bejlek vyřadila v Cincinnati světovou jedničku Arynu Sabalenkovou. Její cesta přes Plíškovou, Krejčíkovou a Alexandrovovou ale ukazuje, že česká dvacetiletá tenistka už změnila svou běžnou úroveň.
Bejlek neporazila Sabalenkovou jedním životním zápasem. Čtyři kola v Cincinnati ukazují, že se změnila její běžná úroveň

Bejlek neporazila Sabalenkovou jedním životním zápasem. Čtyři kola v Cincinnati ukazují, že se změnila její běžná úroveň

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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