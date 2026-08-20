Bejlek neporazila Sabalenkovou jedním životním zápasem. Čtyři kola v Cincinnati ukazují, že se změnila její běžná úroveň

Porazit světovou jedničku je přesně ten výsledek, který dokáže všechno ostatní na několik hodin přehlušit. Sára Bejlek ve středu večer v Cincinnati zdolala Arynu Sabalenkovou 7:6, 6:4, poprvé v kariéře porazila hráčku světové Top 10 a rovnou postoupila do svého prvního čtvrtfinále turnaje kategorie WTA 1000.
Příběh se nabízí skoro sám: dvacetiletá Češka přišla proti jedné z největších hvězd současného tenisu a odehrála životní zápas. Jenže právě tohle vysvětlení je při pohledu na posledních několik měsíců až příliš jednoduché.
Bejlek totiž v Cincinnati nečekala čtyři kola na jeden večer, kdy jí všechno spadne do kurtu. Nejprve smetla bývalou světovou jedničku Karolínu Plíškovou 6:0, 6:2, potom porazila grandslamovou šampionku Barboru Krejčíkovou 7:6, 6:4, proti Jekatěrině Alexandrovové otočila zápas po ztraceném prvním setu a teprve potom přišla Sabalenková.
To jsou různé hráčky, různé typy zápasů a různé problémy, které musela řešit. A právě proto je na jejím cincinnatském týdnu nejzajímavější nikoli jedna senzace, ale rostoucí podezření, že tohle už začíná být normální tenis Sáry Bejlek.
Proti Sabalenkové nepřežila sílu. Dokázala jí vzít její hlavní výhodu
Na první pohled se jejich souboj nabízí jako tenisový extrém. Sabalenková patří mezi fyzicky nejdominantnější hráčky okruhu, zatímco oficiální profil WTA uvádí u Bejlek výšku 163 centimetrů.
Sama WTA její hru charakterizuje jako tenis založený na inteligenci, variabilitě, levačáckých úhlech, slajzu a schopnosti vyvádět silovější soupeřky z komfortu. To není romantická poznámka o malé hráčce bojující proti obrům, ale velmi konkrétní vysvětlení toho, proč Bejlek nemusí soupeřit se Sabalenkovou v disciplíně, ve které by skoro jistě prohrála.
Právě středeční zápas ukázal rozdíl mezi tím, když slabší hráčka pouze čeká na chyby favoritky, a tím, když ji aktivně nutí hrát tenis, který jí není příjemný. Bejlek se po brzké ztrátě servisu vrátila do prvního setu, v tiebreaku si vytvořila vedení 5:1, ustála návrat Sabalenkové na 5:5 a sadu nakonec zavřela 9:7. Ve druhém setu byl její úkol ještě těžší. Sabalenková vedla 4:1, jenže Bejlek od té chvíle získala pět gamů za sebou a zápas dopodávala čistou hrou.
Statistiky jsou v tomto případě možná ještě zajímavější než samotné skóre. Sabalenková, jejíž servis běžně patří mezi hlavní zbraně její hry, nedala ani jedno eso, udělala čtyři dvojchyby a trefila pouze polovinu prvních servisů. Bejlek měla tři esa, žádnou dvojchybu a první podání dostala do kurtu v 67 procentech případů.
Není potřeba z toho vyrábět tvrzení, že má lepší servis než světová jednička. Důležitější je něco jiného: v zápase, kde měla být právě tato oblast jedním z největších rozdílů mezi oběma hráčkami, nedovolila Bejlek favoritce vytvořit si rozhodující převahu.
Jedna senzace může být náhoda. Čtyři různé zápasy už začínají vytvářet vzorec
Právě proto má smysl vrátit se o několik kol zpět. Plíšková představovala zkušenost a obrovský servis, Krejčíková variabilitu a schopnost měnit rytmus, Alexandrovová agresivní základní hru. Bejlek každou z nich musela porazit trochu jinak. U Plíškové zápas prakticky nepustila do života, s Krejčíkovou zvládla dvě těsné koncovky a Alexandrovové dovolila vyhrát první set, než převzala kontrolu.
Sabalenková pak byla zatím nejvyšší možnou zkouškou stejné schopnosti: nezůstat věrná jednomu vítěznému receptu, ale najít ten, který funguje proti konkrétní soupeřce.
Tohle je jeden z největších rozdílů mezi hráčkou schopnou jednou za rok vyrobit velký upset a hráčkou, která se usazuje v elitní části okruhu. Ta druhá nepotřebuje, aby každý den vypadal stejně. Jednou musí dominovat, jindy přežít špatný začátek, další den zvládnout tiebreak a potom si poradit s fyzicky silnější soupeřkou. V Cincinnati zatím Bejlek ukazuje právě tuto pružnost.
Ještě před zápasem se Sabalenkovou měla v letošní sezoně při vítězství v prvním setu bilanci 16 výher a jediné porážky. To vypovídá o schopnosti dotahovat zápasy, ale proti světové jedničce ukázala i opačnou vlastnost: když se utkání začne obracet proti ní, nemusí být konec. Ve druhé sadě ztrácela 1:4 a přesto od té chvíle Sabalenkové už nedovolila získat jediný game.
Skutečný průlom nezačal v Cincinnati. Začal už v únoru
Pohled jen na poslední čtyři zápasy by navíc mohl vytvořit další falešný dojem: že Bejlek během jednoho amerického týdne náhle přeskočila několik výkonnostních pater.
Jenže letošní sezona vypráví jiný příběh. Do turnaje v Abú Zabí vstupovala jako 101. hráčka světa a musela začínat už v kvalifikaci. Během osmi dnů odehrála sedm vítězných zápasů a ve finále porazila právě Alexandrovovou 7:6, 6:1. Byl to její první titul na hlavním okruhu WTA a výsledek, který ji prakticky okamžitě přestěhoval z prostředí kvalifikací a menších turnajů do úplně jiné části profesionálního tenisu.
Dnes je Bejlek 35. hráčkou světa, její kariérní maximum je 34. místo a poprvé nemusí před US Open plánovat sezonu podle toho, zda se vůbec dostane do hlavních soutěží. Sama před Cincinnati připomínala, že v předchozích letech hrávala kvalifikaci US Open a severoamerické tisícovky proto často ani nezařazovala do programu. Výsledek z Abú Zabí jí letos otevřel přímý vstup na turnaje, kde teď sbírá zkušenosti proti nejlepším.
To je obrovská změna, kterou samotné pořadí nevystihuje. Hráč, který musí každou velkou akci začínat kvalifikací, spotřebuje část energie ještě dřív, než se dostane k soupeřům, podle nichž ho veřejnost začne posuzovat. Hráčka kolem třicátého místa už má jiný kalendář, jinou regeneraci a především opakovanou možnost zjišťovat, co její tenis skutečně vydrží proti světové špičce.
Cincinnati je první důkaz, že Bejlek tento nový život na okruhu nejen získala, ale začíná se v něm orientovat.
Její největší slabina ji zároveň nutí hrát chytřeji
Výška 163 centimetrů se samozřejmě nedá ve světovém tenisu vydávat za výhodu. Proti nejlepším serverkám má Bejlek menší dosah na returnu, sama nemůže získávat tolik levných bodů čistou razancí podání a v některých výměnách bude fyzický rozdíl jednoduše existovat.
Zajímavé ale je, co s tím udělala její hra.
Místo pokusu stát se menší kopií silovějších hráček používá věci, které soupeřkám komplikují jejich vlastní tenis. Je levačka, mění úhly, pracuje se slajzem, dokáže ubrat i přidat tempo a v obraně není jen pasivní. Oficiální profil WTA přímo zdůrazňuje její schopnost narušovat rytmus baseline power players, tedy přesně typu soupeřek, proti nimž by fyzické parametry měly být největším problémem.
To neznamená, že Cincinnati dokazuje vznik nové univerzální odpovědi na silový tenis. Sabalenková sama neodehrála na servisu dobrý zápas a její čtyři dvojchyby proti nule es jsou pod jejím standardem. Podstatné ale je, že Bejlek jí nedala snadnou cestu zpět. Když světová jednička ve druhém setu odskočila na 4:1, česká hráčka nezačala pouze vracet míče a čekat, zda se favoritka sama rozpadne. Dokázala znovu převzít iniciativu a pět gamů v řadě získala ve chvíli, kdy už Sabalenková měla zápas ve směru, který jí měl vyhovovat.
Ještě před rokem její kariéru určovalo hlavně zdraví
Právě současná stabilita je zajímavá také kvůli tomu, co jí předcházelo. Bejlek letos pro WTA otevřeně mluvila o několika sezonách, během nichž ji opakovaně zastavovaly zdravotní problémy a zranění. Popsala cyklus, kdy se dostala zpět do formy, aby ji vzápětí další problém znovu zabrzdil. Sama přitom cítila, že její skutečná úroveň může být výš, než ukazoval žebříček.
Abú Zabí proto nebylo jen prvním pohárem. Bylo okamžikem, kdy se potenciál začal překládat do výsledků v dostatečně dlouhém období. Následoval vstup mezi čtyřicet nejlepších hráček a možnost hrát turnaje, které před rokem sledovala spíš jako něco, k čemu se musí nejprve kvalifikovat.
Právě z tohoto pohledu není Sabalenková začátkem příběhu.
Je jeho zatím nejhlasitějším potvrzením.
Keysová teď může říct o Bejlek víc než Sabalenková
Ve čtvrtfinále čeká Madison Keysová, šampionka Cincinnati z roku 2019. A paradoxně může být právě další zápas pro hodnocení Bejlek ještě užitečnější než porážka světové jedničky.
Po vítězství nad Sabalenkovou totiž přichází úplně jiný psychologický test. Proti světové jedničce neměla Bejlek prakticky co ztratit. Teď už všichni vědí, co právě dokázala, média mluví o největším vítězství kariéry a její soupeřka půjde na kurt s velmi konkrétním varováním, co česká levačka dokáže. Keysová sama po postupu řekla, že Bejlek sleduje už několik let a její současný vzestup ji nijak zvlášť nepřekvapuje.
Právě schopnost odehrát normální kvalitní zápas den po životním výsledku bývá jednou z hranic mezi senzací a skutečným průlomem.
Bejlek už ale v Cincinnati nemusí nic dokazovat tím, že turnaj vyhraje. Čtyři předchozí zápasy stačily k tomu, aby změnily otázku kolem její kariéry.
Ještě před několika měsíci bylo legitimní přemýšlet, zda vítězství v Abú Zabí nebude jedním nádherným týdnem kvalifikantky, které už se nikdy v podobné podobě nezopakuje. Teď má první čtvrtfinále WTA 1000, první skalp světové jedničky a stojí na 35. místě světa.
Proto na jejím vítězství nad Sabalenkovou není nejdůležitější, že dvacetiletá Češka jednou porazila nejlepší hráčku žebříčku.
Mnohem důležitější je, jak málo už ten výsledek při pohledu na celý její rok působí jako náhoda.
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Zdroje: WTA – Bejlek stuns No. 1 Sabalenka in Cincinnati to reach first WTA 1000 quarterfinal [1], WTA – Sara Bejlek's four-year journey comes full circle vs. Krejcikova at Cincinnati debut [2], WTA – profil Sáry Bejlek [3], WTA – Breakthrough complete! Qualifier Bejlek wins first title in Abu Dhabi [4].