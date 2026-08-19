Karvinský primátor Wolf vystoupil z FAČR. Etická komise s ním zastavila řízeníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Karvinský primátor Wolf vystoupil z FAČR. Etická komise s ním zastavila řízení
Kravařský zámek patří k barokním skvostům moravskoslezského regionu, zároveň se do jeho dějin otiskly...
Moravskoslezští dopravní policisté s využitím dronu na dálnici D1 odhalili 15 kamionů, které při...
Téměř třítýdenní oprava Rudné ulice v Ostravě je u konce. Na dokončené práce ale naváže Ředitelství silnic...
Karvinští policisté se zabývají dalším podvodem. Na internetové seznamce poznal podvedený muž ženu, která...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →
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